VPN推薦2026｜在香港，無論是為了保護網絡私隱、觀看海外串流平台，還是提升網絡安全，VPN 已成為不少人的必備工具。本文將分析三款主流 VPN——ProtonVPN、Surfshark 及 NordVPN 的獨家賣點，助你根據自身需求作出最合適的選擇。



ProtonVPN｜資訊安全之選

如果你使用 VPN 時希望獲得最大的私隱度保障，ProtonVPN 總部設於瑞士，受全球最嚴格的私隱法保護，且堅持無記錄（No-logs）政策。其 Secure Core 技術令流量經過位於安全國家的多重伺服器轉送，即使單一伺服器受監控，也難以追蹤用戶真實 IP。

即刻選用 Proton VPN｜每月23蚊跨國上網保私隱

收費方面，1年及2年plan最抵用，Unlimited 計劃為企業用家而設（包括儲存空間、加密信箱等功能），一般用家選2年期的Plus計劃，每月僅$23.4港元已經很夠用。同時更提供沒有數據流量限制的Free版本，只能連接1部機，適合輕量用家體驗。

服務收費： 2年期VPN Plus 計劃官方價格每月 US$2.99（每月約 HK$23.4）

適合對象： 記者、金融從業員、對私隱有極高要求的專業人士。



即刻選用 Proton VPN｜每月23蚊跨國上網保私隱

ProtonVPN｜資訊安全之選

Surfshark｜多機共用必選

對於擁有多部手機、電腦，甚至想與家人朋友共用的用家，Surfshark 的性價比無人能及。它獨有無限裝置連接的優勢，一個帳戶即可同時登入無數部裝置，無論是全家人的手機還是智能電視都能覆蓋。此外，其 CleanWeb 功能可阻擋廣告及惡意軟件功能，提升瀏覽體驗，減少干擾。

即刻選用 Surfshark｜不限裝置數量．快跟朋友share

收費方面，目前基礎的 Surfshark Starter 24個月計劃標準優惠價為每月 US$2.49（每月約 HK$19.5）。如果遇到特定限時促銷（有時低至 US$1.99），則為每月約 HK$15.6。平均月費已經是市場上VPN最低之一，加上可以無限裝置使用，跟朋友夾plan，月費跟飲杯汽水沒分別。

服務收費： 24個月方案每月約 15至20 港元（視乎匯率）。

適合對象：家庭、朋友圈共享，擁有多部裝置且預算有限的學生。



即刻選用 Surfshark｜不限裝置數量．快跟朋友share

Surfshark｜多機共用必選

NordVPN｜跨區睇片打片最佳

若你經常跨區觀看 Netflix、Disney+ 或進行網上遊戲，NordVPN 的綜合效能表現出色。其 NordLynx 協議基於 WireGuard 打造，提供極高速的連線速度，大幅減少影片緩衝或遊戲延遲。

即刻選用 NordVPN｜全球6000個伺服器．跨區打機睇片最暢順

收費方面，2年方案平均每月約24港元，即時可用盡 NordVPN 全球超過 6000 部伺服器，跨區解鎖能力強大且穩定，加上主動封鎖追蹤器及危險網站，適合四圍找片源睇戲的用家。

服務收費： 2年方案每月US$3.09 (約 HK$24)，包含更多防護功能的 Plus 2年期計劃則為每月 US$3.99（約 HK$31.3）。

適合對象：串流影視愛好者、網上遊戲玩家、追求速度與穩定的用家。



即刻選用 NordVPN｜全球6000個伺服器．跨區打機睇片最暢順

NordVPN｜跨區睇片打片最佳

CyberGhost VPN｜業界最長 45 天退款保證

CyberGhost VPN 憑藉極高性價比、龐大的伺服器網絡以及業界最長的 45 天退款保證，在各大評測（包含香港消委會測試）中獲得高評價。它非常適合串流愛好者、注重隱私的用戶以及需要高設備連接數的族群。

選用 CyberGhost VPN｜45 天退款保證

服務收費：長期訂閱價格親民每月 US$2.19 起（每月約 17.16 港元），且提供 45 天無條件退款保證，試用期比市面大多數競品更長。

適合對象： 總部位於羅馬尼亞，實施嚴格的無日誌政策 (No-logs policy)，並配備軍規級 AES-256 加密與 Kill Switch 自動斷線保護，適合注重隱私安全的人。



選用 CyberGhost VPN｜45天退款保證

CyberGhost VPN｜業界最長 45 天退款保證

F-Secure VPN｜享受歐盟嚴格私隱監管

F-Secure VPN 是由芬蘭知名老牌防毒軟體公司開發的網絡隱私工具，受歐盟極為嚴格的《通用資料保護規則》(GDPR) 監管。官方承諾絕不記錄、不販售用戶的瀏覽數據，且完全不理會非歐盟法律標準的政府調閱請求，隱私安全性極高；它更結合了惡意網站攔截與廣告/Cookie 彈窗阻擋功能，防詐騙與防駭客能力非常強。

選用 F-Secure VPN｜高度私隱保障

服務收費：即使最划算寬5 台裝置方案、平均每台裝置每月也要約 HK$56，比其他平台貴了 2 至 3 倍。

適合對象：擁有高度私隱保障，又主打「一鍵連線」，操作介面沒有繁雜的設定，且支援繁體中文（香港），對新手或長輩非常友善。



選用 F-Secure VPN｜高度私隱保障

F-Secure VPN｜享受歐盟嚴格私隱監管

5個VPN平台都有獨特的優點與長處，收費方式亦有不同，用家宜根據自己的需求去選擇。首次選用平台前，建議先選用短期合約或免費試用，發現合用才簽定長約。