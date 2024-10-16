AirPods 2027年將內置鏡頭？傳與輕量版Vision Pro結合玩手勢操作｜根據 Bloomberg 報導，Apple 積極開發 AR 產品，當中包括一款具有鏡頭的智慧眼鏡及新款AirPods，預計可能於 2027 年推出。這些新設備將為 Apple 的AR 產品系列增添新的可能性，特別是配合 Vision Pro 使用。



自從推出 Vision Pro 頭戴式裝置後，Apple 便持續致力於 AR 技術開發。可是，Vision Pro 約 $28,000 的高昂定價、較笨重的設計以及過熱問題，讓它一直無法吸引太多用家。因此，Apple 正計劃推出較輕便、更適合日常使用的智慧眼鏡（有傳名為Apple Glasses），並同步開發擁有內建鏡頭AirPods，將支援「視覺智能」新玩法。

Apple 智慧眼鏡的概念類似於 Meta 與 Ray-Ban 合作推出的智能眼鏡，但 Apple 將加入更強大的視覺處理技術。根據報導，Apple 已投入數十億美元研發與 Vision Pro 相關的視覺智能技術，並將這些技術運用到未來的產品上。

meta ray-ban

Apple 智慧眼鏡的內建鏡頭，能夠辨識並分析用家周圍的環境，並根據視覺數據提供即時信息。例如，當用家使用眼鏡拍攝周圍物體時，系統將能即時提供相關資訊，如植物的名稱、餐廳的營業時間或評價等。這樣的功能類似於即將推出的 iOS 18.1 AI功能。

而新的 AirPods 將會加入紅外線鏡頭，即使並不具有影像處理功能，但可以用來監察用家周圍環境變化，支援手勢操作功能，以及與 Vision Pro 進行更全面的互動交流。

雖然目前這些設備還在初步的規劃階段，但與 Vision Pro這類昂貴的專業級設備不同，智慧眼鏡和 AirPods 將瞄準更廣泛的用家群，讓更多人能夠體驗 AR 的魅力。預計以上產品會在2027年推出。