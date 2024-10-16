小米糧廠將領頭7000mAh　超大電池+頂級硬件　重塑旗艦手機新標準

近日，知名爆料人士數碼閒聊站透露，小米（被戲稱為「糧廠」）未來的新機將全面採用大容量電池設計，甚至可能跟進7000mAh級別或以上的電池方案。



據悉，小米將在未來一個月左右的時間內發布多款新機，包括小米15、小米15 Pro、小米15 Pro鈦合金衛星通信版以及Redmi K80E、Redmi K80和Redmi K80 Pro等。

這些新機在電池配置上均表現出色，最低配備5500mAh的超大電池，部分機型甚至可能達到6500mAh左右。

除了小米之外，其他國產手機廠商也在電池配置上不斷髮力。例如，vivo在10月14日發布的X200系列提供了三款機型，電池容量分別為5700mAh、5800mAh和6000mAh。榮耀也將在10月16日發布的X60系列中最高配備了6600mAh的超大電池。

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這些大電池手機的推出，無疑將滿足消費者對手機續航能力的更高需求。預計未來一年內，5500mAh及以上容量的大電池手機將成為國產旗艦手機的標配。

在配置方面，這些新機同樣不容小覷。它們將搭載驍龍8至尊版或驍龍8 Gen 3移動平台，配備1.5K/2K OLED國產屏幕，並支持最高120W有線充電和80W無線充電。這些強大的硬件配置將進一步提升用戶的使用體驗。

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