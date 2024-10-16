Tesla車禍起火！門鎖打不開韓男被活活燒死｜自救必學緊急開門法緊急開門法｜南韓於本月10日發生電動車起火意外，30歲男車主駕駛Tesla Model Y，於京畿道路上失控撞向路邊護欄，車輛即時起火燃燒，車主疑因無法打開車門逃生，最終在車內被活活燒死。韓國警方介入調查，推測是車禍導致車輛斷電，令電子車門銷無法開啟。



根據韓國網媒《YSL》報導，事件中的Tesla Model Y SUV 電動車，行經京畿道路安城市大德面路段時失控撞向路邊護欄，車輛瞬即起火並傳出大量濃煙。警方及消防人員派出近60人趕往現場搶救，全車已被烈火包圍，火勢約在10分鐘內救熄，並在車輛後座發現30歲男子車主、已不幸罹難。

Tesla車禍起火！門鎖打不開韓男被活活燒死。（韓國網媒《YSL》影片截圖）

事件中同款 Tesla Model Y SUV電動車在香港亦有發售（龔嘉盛 攝）

警方初步根本其他車輛及路邊的CCTV影片判斷，車主在撞車後本仍意識清醒，也沒有醉駕。之所以沒法及時逃生，似乎是因為無法打開打座車門，才排到後座再作嘗試，惟最終失敗而葬身火海。

車主似乎是因為無法打開打座車門，才排到後座再作嘗試，惟最終失敗而葬身火海。（韓國網媒《YSL》影片截圖）

台灣藝人林志穎的Tesla亦曾撞車起火，更撞至重傷。（hk01製圖）

警方正調查Tesla Model Y的「車門鎖定裝置」是否存在技術故障或設計缺陷，導致車門在火災或斷電時無法打開門鎖。記者參考了Tesla官方網頁， 原來所有Tesla電動車都是使用電子門鎖，並設有緊急使用「手動車門鬆開裝置」（部份Model Y同時設有後座手動車門鬆開裝置），可在電子鎖意外失靈／車身電池耗盡時緊急打開前座車門銷。不怕一萬只怕萬一，建議各位Tesla車主上官網多多了解。

Tesla官方網頁截圖