YouTube Premium Lite推平價版月費半價｜免廣告但少三項重點功能｜YouTube 近日推出新訂閱計劃「YouTube Premium Lite」，針對想要免廣告但不需要其他進階功能的用家，提供了一個更為經濟的選擇。與完整的 YouTube Premium計劃相比，「Premium Lite」的價格大約便宜一半，但其功能也相對有限。



免廣告專用：YouTube Premium Lite

「YouTube Premium Lite」主要針對那些僅需要免廣告服務的用家設計。與標準的YouTube Premium不同，並不包括以下功能：

YouTube Premium Lite推平價版月費半價

YouTube Music：提供無廣告的音樂串流服務。



離線下載：可以下載影片和音樂，在無網絡連接時播放。



背景播放：允許用家在切換至其他App或鎖機的情況下繼續播放影片或音樂。



「Premium Lite」則僅移除 YouTube 上的廣告，並且並不是完全消除所有廣告，根據YouTube的描述，只能「限制廣告的顯示」，這意味著用家在某些情況下仍有可能看到少量廣告。儘管如此，對於大多數只想避免廣告打擾的用家來說，新訂閱計劃無疑是較為實惠的選擇。

「YouTube Premium Lite」目前尚在測試階段，並未全球推出。截至目前，這項服務先在澳洲、德國和泰國等國家進行測試。以澳洲為例，標準的YouTube Premium每月費用為22.99澳元（約$119），而「Premium Lite」則只需11.99澳元（約$62），幾乎是原價格的一半。

資料來源：9To5Google