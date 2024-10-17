iPhone SE備貨中？首發5G自研數據晶片更支援Apple Intelligence

近日，蘋果公司的iPhone SE 4已開始進入備貨階段，並預計將於2025年3月正式發布。根據報告，iPhone SE 4將首發蘋果自研的5G基帶晶片，這一舉措標誌着蘋果在5G技術上的又一重大突破。自研5G基帶的引入不僅將提升iPhone SE 4的網絡連接性能，還意味着蘋果將逐步全面替換高通基帶，進一步鞏固其在硬件技術上的自主地位。



除了5G技術的升級，iPhone SE 4在外觀設計上也迎來了重大變革。新機將首次採用全面屏設計，並配備Face ID人臉解鎖功能。

網上流傳的iPhone SE 4圖片（X）

這一變化使得iPhone SE 4終於跟上了蘋果全面屏時代的步伐，同時也大大提升了SE機型的可用性和用戶體驗。值得注意的是，隨着iPhone SE 4的發布，2022年推出的iPhone SE 3將成為最後一款採用正面指紋Home鍵的蘋果手機。

網上流傳的各種iPhone SE 4圖片與資料：

+ 3

在硬件配置方面，iPhone SE 4同樣不容小覷。新機將搭載蘋果最新的A18晶片，並內置8GB RAM，性能表現將十分強勁。同時，iPhone SE 4還將支持Apple Intelligence，這一人工智能技術的引入將為用戶帶來更加智能、便捷的使用體驗。

屏幕方面，iPhone SE 4將採用OLED材質，屏幕尺寸與iPhone 13/14系列標準版的6.1英寸相同。這一變化將顯著提升屏幕的顯示效果，為用戶帶來更加清晰、細膩的視覺體驗。

影像方面，iPhone SE 4後置單攝，支持拍攝4800萬像素視頻，能夠滿足用戶日常拍攝和記錄生活的需求。

延伸閱讀：iPhone 16 Pro出貨量可觀但細機未見起色 10月下旬會是觀察重點（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】