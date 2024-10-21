9款家電食電怪｜許多家電即使在關閉或不使用時，仍會消耗待機電力，無形中增加電費開支。許多用家誤以為只要按下電器的開關，家電就等於完全停止運作，但事實上，這些電器通常仍處於待機模式，持續消耗少量電力。因此，了解哪些電器會在閒置時仍然耗電，以及如何避免這種情況，是減少電費開支的關鍵。



九款常見家電在閒置時會浪費電力

電視機、微波爐、洗衣機、電腦及螢幕、音響設備、冷氣機、DVD機、遊戲主機、Modem，9款常見的家電大都有待機關閉的情況下，為了快速運作會一直處於耗電狀態，雖然一款電器的待機耗電，但多款電器加起來，長遠也會造成一定的和負擔。

待機耗電情況

根據台灣經濟部能源署的數據，許多家電的待機耗電量遠比用家想像中多。例如，洗衣機每年會耗約35.5度電、微波爐約33.2度電、電視機：約26.3度電、桌上型電腦：約25.8度電等。

以香港的最新電費標準來計算，每度電大約0.9港元，這些電器的待機耗電將使家庭的電費每年增加50至過百元。長期下來，這些額外的電費將構成不小的負擔。

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解決待機耗電情況

1）拔掉插頭

最直接且有效的方法是每次使用完電器後，記得拔掉插頭。這樣做可以完全杜絕待機電力的消耗。然而，這種方法可能在實踐中不太方便，特別是當某些插座難以觸及時。

2）使用具開關功能的拖板

另一個解決方案是使用具開關的拖板，這樣可以一鍵關閉多個電器的電源，而不需要逐一拔掉插頭。某些拖板還配有自動斷電功能，當電器進入待機模式後自動切斷電源。

資料來源：台灣經濟部能源署