入境處真假電騙｜入境處致電網民三度被Cut線：求下你唔好收線！即睇電話防騙貼士｜近日有網民在網上分享收到自稱是入境處職員的人來電，本來以為是騙徒來電，Cut線3次對方焦急澄清自己是真的入職處職員請網民：「求下你唔好收線！」，即睇詳情+電話防騙貼士。



入境處致電網民三度被Cut線

近年香港有不少人都收過自稱是入境處的騙徒來電，有不少人都因此聽到有自稱是入境處的職員來電都會直接Cut線。近日網民vanmama1015在社交平台threads上分享朋友的爆笑事件，入境處職員致電給對方後，三度被Cut線，最後焦急崩潰道：「求下你唔好收線呀，我真係入境處呀」並準確地講出對方最近正在海外申請工人來港，才讓對方相信自己是真的入境處職員，讓人忍俊不禁：「入境處職員可能係比人cut線拒絕最多的工作」更稱他們「慘過做cold call 銷售」。不少人都紛紛留言笑指：「 做入境打電話其實都幾無助」、「笑咗！充滿無力感嘅入境處職員」亦有人指自己有入境處的朋友也經歷過此事。

入境處致電網民三度被Cut線(threads:vanmama1015)

不少人都紛紛留言(threads:vanmama1015)

不少人都紛紛留言(threads:vanmama1015)

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網民分享聰明做法：先講主旨再講身份

有網民就分享自己接收過入境處來電，不過對方的做法十分聰明，先講出自己那朝曾換過護照，才說出自己是入境處職員，亦有網民分享自己曾於學校工作，公司教導他們「第一句問是否XYZ同學？我們是XXX學校又或者直接講主旨」

網民分享聰明做法：先講主旨再講身份(threads:vanmama1015)

3招電話防騙貼士

現時詐騙電話及短訊數量十分之多，如果想要分辨對方是否騙徒，可以參考以下3種做法。

1. 認清官方聯絡方式 留意SMS「#」認證



了解平台主動聯絡客戶的方式，如銀行及電訊商官方短訊會由「#」開頭發送。

2. 留意「藍剔」認清官方帳號認證



確保聯繫的商戶社交媒體及WhatsApp帳號已取得官方「藍剔」認證。

3. 核實來電者身份



可以使用HKJunkCall或香港警方的「防騙視伏器」判別公營機構的來電，以免流出重要資訊。HKJunkCall另設白名單，HKJunkCall亦強調回報訊息不容許包括號碼持有人的個人資料，網站也有機制防止起底等行徑，讓市民在使用時更安心。一旦對來電者身份感到疑惑，應立即核實其身份，勿因心急或恐懼向對方交出個人資料。除此之外大家亦可以下載類似「芝麻來電」app以攔截垃圾來電。