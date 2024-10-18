假東瀛遊IG廣告$900坐國泰商務客艙｜網民指3點太假：貴啲先可信假：貴啲先可信｜近日有網民發現在社交平台Instagram上出現虛假的東瀛遊優惠機票廣告，只要$900就可以乘搭國泰商務客位，不過網民就指出3點太假，包括價錢太平等，即睇詳情。



$900坐商務 ？IG現假東瀛遊優惠機票廣告

有網民在網上論壇發文指在社交平台Instagram上出現虛假的東瀛遊優惠機票廣告，圖片中指「國泰商務客艙機票 買一送一」、「限時特價」、「時間靚 包30KG行李」「均$900/位」。只要$900就可以坐到國泰客位，更包30KG行李，聽起來相當實惠，不過網民很快就識破是詐騙的虛假廣告。

$900坐商務 ？IG現假東瀛遊優惠機票廣告(LIHKG)

網民指3點太假：貴啲先可信

帖文一出有不少網民都紛紛留言討論，指雖然製作劣質，但應該還是會有人上當。亦有不少網民指出識破是詐騙的原因。首先是$900坐國泰商務客位實在是過於便宜，這個價錢廉航都未必能提供，有人更指如果寫$4900可能會更多人上當；其次是真的東瀛遊Instagram帳號會有官方認證的「藍剔」標記，接著第三點其圖片中的字體格式不一，造工十分簡陋，不像是真的東瀛遊廣告。綜合以上三點就可以知道是詐騙陷阱。

真的東瀛遊Instagram帳號會有官方認證的「藍剔」標記

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東瀛遊防騙聲明

東瀛遊亦留意到有人在網上假冒成其公司進行詐騙，在網上發表聲明澄清並提醒民眾小心，指官方Facebook及Instagram及Whatsapp專頁已獲「藍剔」認證，以及相關的防騙資訊。

在網上發表聲明澄清並提醒民眾小心，指官方Facebook及Instagram及Whatsapp專頁已獲「藍剔」認證，以及相關的防騙資訊。