iPhone 16 Pro 隨iOS 18預裝發售，馬上就被出現有觸控問題，手機會突然當機和重新啟動。早前推出的 iOS 18.0.1 更新，Apple 聲稱已解決了以上問題，可是許多用家仍抱怨當 iPhone 進入「待機模式」或是在使用中時，仍會突然變得無法觸控，隨後會自動重新啟動。有人發現一個解決方法，並指問題是出在iCloud上。



觸控/重啟 Bug 集中在 iPhone 16 Pro 及 iPhone 16 Pro Max 兩個型號發生。儘管Apple已經釋出iOS 18.0.1 更新，但當機和重新啟動的問題仍然持續存在、未有顯著改善。根據部分用家反映，當這個問題發生時，iPhone 的螢幕有時會完全停止反應，或是反應速度極其緩慢，隨後會快速重新啟動。

此外，一些用家在將 iPhone 16 Pro 置於「StandBy」待機模式時，也遇到了同樣的問題，即在未使用的狀態下無預警地自動重啟。有用家表示，他們已經與 Apple 的技術支援聯繫，並有部分人成功換機，但即便是更換過後的 iPhone 16 Pro 依然無法避免此問題的發生。

暫時解決方法

一些用家表示，經過嘗試進行系統重新安裝，而非從 iCloud 備份中還原數據，似乎可以在一定程度上解決問題。這表明可能與 iCloud 同步功能有關，也可能是某些特定數據或App在系統中導致不穩定性。此外，部分技術專家推測，問題可能源於硬體與軟體的兼容性問題，例如新的 A17 Pro 晶片在某些使用情境下無法與現有的 App 無縫協作。

iPhone 16 Pro Max拍攝實測

+ 2

Apple的回應

截至目前，Apple尚未就此問題提供正式的解釋或解決方案。然而，根據以往的經驗，Apple應該已經在內部調查這一問題，並可能在未來的iOS更新中進行修復。

iOS 18.1 重點新功能

校對﹑重寫文字

P圖不求人—Clean Up

資料來源：MacRumors