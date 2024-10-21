香港快運（HKExpress）員工優惠機票多人撞Email購買網民指或犯法 狠批旅遊Page｜近日香港快運HKExpress 11周年，推出了快運員工 $11 優惠機票。卻有大量普通乘客企圖購買，甚至「白撞」輸入不相識員工的電郵去購買，引來大批現職員工在網上大吐苦水，更有人指出此行為可能會犯法。



香港快運推11周年員工優惠 街客撞Email購買

不少人計劃旅遊前都會緊貼旅遊資訊分享網站，去搶平機票。近日適逢香港快運（HKExpress）11周年，HKExpress推出了員工 $11 優惠機票。未料被不少旅遊情報網報導，及後有大量員工以外的「街客」都嘗試預訂，不僅信息轟炸在職員工，希望得到其電郵地址，更有員工指疑因自己的名字太過普遍，有大量不相識的市民「白撞」輸入自己的員工電郵，讓自己收到大量不明來歷的電郵。

近日適逢香港快運(HKExpress)11周年，HKExpress推出了員工$11優惠機票 (香港快運)

有員工在HKExpress Secret上指今次員工優惠被旅遊Page廣傳，招惹了不少麻煩 (HKExpress Secret)

有員工指疑因自己的名字太過普遍，有大量不相識的市民「白撞」輸入自己的員工電郵，讓自己收到大量不明來歷的電郵 (HKExpress Secret)

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網民指代購機票賺差價或犯法

此事一出之後，有網民提醒提供不認識的員工電郵有可能引致Booking被取消無法登機，甚至違法。除此之外，有網民指有HKExpress員工幫街客以員工優惠購買機票，亦有可能違法。過往曾有國泰航空3名前機艙人員涉利用員工福利，協助一名女子及其朋友以低價購買逾50程機票，從而收取近8萬元賄款，被廉政公署拘捕，並分別被控多項串謀使代理人接受利益罪，最後判入獄5至6個月。