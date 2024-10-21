手機防水仍會入水！手機入水可致短路？帶去海灘有危險？即睇4大後遺症+6大注意事項｜日常生活或者放假去玩都有不少機會會讓手機入水，不過手機入水後會有甚麼風險？即睇4大後遺症+6大注意事項。



手機入水4大後遺症

現在有很多手機都聲稱可以防水，不過事實上其防水的方式更像是「抗水」，如果手機使用太長時間令物料老化，仍然有可能會入水，除此之外帶去泳池及海灘都有風險。即睇手機入水4大後遺症。

1. 短路

當手機進水後，短路是最常見的問題。水分進入電路板，導致電流異常流動，可能會燒毀元件，造成手機無法正常運行或完全損壞。

當手機進水後，短路是最常見的問題。水分進入電路板，導致電流異常流動，可能會燒毀元件（中關村圖片）

2. 腐蝕零件

手機的防水塗層一般都只能對應清水，如果浸泡的是帶鹽的海水，或是加入氯氣的泳池水，都會提升入水損壞的風險。腐蝕是因水分殘留在手機內部造成的，特別是在金屬部件上。長時間的潮濕環境可能使電路板和其他零部件氧化，最終導致手機功能減退。

如果浸泡的是帶鹽的海水，或是加入氯氣的泳池水，都會提升入水損壞的風險。(Sony）

3. 功能失靈

手機進水後，某些功能無法正常運作。可能影響觸控螢幕、相機或音訊系統，使用者會感受到明顯的操作困難。

手機進水後，某些功能無法正常運作。可能影響觸控螢幕、相機或音訊系統，使用者會感受到明顯的操作困難。 (資料圖片)

4. 電池損毀

手機進水後，水分可能導致電池短路或膨脹，甚至在極端情況下引發過熱或爆炸，這對使用者的安全構成威脅。

手機進水後，水分可能導致電池短路或膨脹，甚至在極端情況下引發過熱或爆炸，這對使用者的安全構成威脅。 (資料圖片)

iPhone 官方手機入水急救法

iPhone 官方手機入水急救法 (資料圖片)

Apple官方曾出過教學，教iPhone用戶搶救入水手機，當中包括三件當發現 iPhone 進水時絕對不能做的事：

1.請勿使用外部熱源或壓縮空氣來將 iPhone 弄乾。

2.請勿將異物（例如棉花棒或紙巾）插入連接器。

3.請勿將 iPhone 放在米袋中，這麼做可能會讓較小的米粒損壞 iPhone。

用熱風（例如風筒）將手機吹乾很有可能在吹的過程中把水分吹到其他縫隙裡，吹風機的高熱也可能會讓內部的零件損壞；避免將異物塞入連接埠主要是怕卡住連接埠；而網路上教的將手機放在米缸裡除溼也不是個好方法，畢竟米缸裡可能有些小顆粒的米碎屑或是白米粉末，萬一跑進手機裡要處理更麻煩。

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手機入水後6大注意事項

手機入水後有不少人都會十分荒張，不過記得留意以下6項事項，以防手機進一步損壞

即睇手機入水後6大注意事項⬇