iphone 16電池耐用度10大維持技巧｜iPhone 16 系列雖然配備了強大的功能，但延長電池使用時間是所有用家都想的事，尤其是需要全天候使用手機的用家。以下10個實用的技巧，可以幫助用家最大限度地延長iPhone 16 的電池壽命，確保手機在高效運行的同時保持充足的電量。



1）關閉鍵盤觸覺回饋

觸覺回饋設置，讓用家在打字時感受到每次點擊的震動。然而，這種功能會消耗額外的電量，特別是在長時間打字的情況下。因此，如果想要節省電量，可以進入設定 關閉此功能。

2）減少主畫面和鎖機畫面的Widget

Widget功能允許用家將小工具放置在主畫面和鎖機畫面上。然而，Widget會持續更新數據，增加背景活動，從而加速電池消耗。如果不需要某些Widget的即時更新，可以刪除它們，這將有助於延長電池壽命。

3）開Dark Mode

擁有OLED螢幕的iPhone 16 Pro，用家可以通過啟用深色模式來節省電量。深色模式使用較少的亮度來顯示黑色，從而降低螢幕的耗電量。根據研究，深色模式在某些情況下可以節省高達47%的電池。如果經常在戶外使用手機，這尤其有幫助。

4）調整ProMotion螢幕刷新率

iPhone 16 Pro 支援 120Hz 的 ProMotion 高刷新率螢幕，提供更流暢的視覺體驗。然而，這也會增加電池的耗電量。如果想要延長電池壽命，可以將刷新率降至 60Hz。同時，低功耗模式會自動限制刷新率至 60Hz，所以當不需要高刷新率時，啟用低功耗模式是一個不錯的選擇。

5）關閉Proximity AirDrop共享

iOS 18引入Proximity AirDrop共享功能，當兩台iPhone靠近時會自動觸發AirDrop共享。然而，如果經常處於其他iPhone附近，這個功能可能會頻繁觸發，消耗電量。進入設定 > 一般 > AirDrop，關閉此功能可以避免不必要的電量損耗。

6）關閉Always on Display

Always on Display可以讓鎖屏顯示時間、Widget和通知，但這會消耗電池，即使只是使用了1Hz的低刷新率。當不需要此功能時，進入設定 > 顯示與亮度中關閉它，這可以顯著減少待機期間的電量消耗。

7）使用低電量模式

當 iPhone 16 Pro 電量不足時，最簡單的方法是啟用低電量模式。這個模式會自動減少背景活動，縮短自動鎖屏時間，並降低螢幕刷新率。可以在控制中心中快速切換低電量模式，或通過Siri命令來啟用它。

8）管理App耗電量

在設定 > 電池中，可以查看哪些 Apps 消耗最多的電量。如果發現某些 App 過度使用電量，考慮刪除它們或調整其設定，例如關閉應用的背景刷新功能。這樣可以防止某些應用在你不使用時仍然消耗電力。

9）限制背景 App 刷新

大多數 App 即使在不使用時，仍會在背景中更新數據。用家選擇完全關閉這個功能，或者僅允許在Wi-Fi連接時更新數據。這樣做可以大幅減少 App 在背景中的活動，從而延長電池使用時間。

10）啟用充電上限功能

iPhone 16 Pro 支援充電上限功能，該功能可以在手機充到80%﹑90%後暫停充電，以保護電池健康，特別是當晚上將手機充電過夜時。