元朗大王廟疑雪櫃短路致火警 電器老化照用超危險！即睇台電貼士｜元朗大王廟近日疑因雪櫃短路而引發火警，其實不少家電都有使用期限壽命，假如出現老化跡象後仍然使用，就有可以會引致短路甚至火災，即睇台電分享判斷家電老化貼士。



元朗大王廟疑雪櫃短路致火警

元朗一級歷史建築「大王古廟」前晚（21日）發生火警，令古廟「燒通頂」，內部嚴重焚毀，消防及後將火撲熄，警方初步相信火警疑雪櫃短路所致。

元朗大王廟疑雪櫃短路致火警 (資料圖片)

電器老化照用超危險

隨著時間的推移，家中使用的電器會逐漸老化，不僅影響其性能，還可能帶來安全隱患。太老舊 的電器內部零件容易出現老化和鬆脫的情況，當電流通過時，這些問題可能導致短路，從而引發火災。此外，使用多年的電器往往需要頻繁維修，但這樣不僅增加了使用成本，還可能在維修過程中留有安全隱患。

電器老化照用超危險 (資料圖片)

更重要的是，這些老舊電器的年平均耗電量通常高於具有能源效率標示的現代家電，長期使用將對家庭經濟造成負擔。因此，及時更換或升級電器不僅能提高安全性，還能有效降低能源消耗，保障家庭的安全與舒適。

台電分享電器老化特徵

台電曾分享日常家電老化的特徵，如果家中的電器出現以下狀況，記得找專業人士檢查或更換新電器。

台電分享電器老化特徵 (台電粉絲團)

1.雪櫃老化症狀

如果發現家中的雪櫃製冷效果變差，或底座出現漏水現象，這可能是雪櫃老化的徵兆。隨著使用年限增加，雪櫃內部的冷卻系統可能因磨損而無法正常運作，導致食物無法保持新鮮。此外，雪櫃運作時發出的異常噪音也可能指示內部零件鬆脫或老化。若您感覺的冷度不足，或者經常需要調整溫度設定，這些都是需要注意的信號。及早檢查或更換雪櫃避免更大的損失和不便。

1.雪櫃老化症狀 (資料圖片)

2.冷氣老化症狀

冷氣機的老化症狀通常為噪音增大，這可能是因內部零件磨損或壓縮機問題造成。如果發現冷氣的降溫效果變差，或出現結冰和滴水的現象，這些都是冷氣機老化的警告，定期檢查冷氣機的狀況非常重要。

2.冷氣老化症狀 (資料圖片)

3.洗衣機老化症狀

洗衣機的老化症狀可以從幾個方面來觀察，如果聽到洗衣機運行時發出不正常的噪音，或者發現排水管無法正常排水，這可能是內部零件老化的跡象。洗衣機在脫水過程中無法正常運作，可能會影響清洗效果。隨著時間的推移，洗衣機的零件可能會磨損，導致這些問題的發生。及時檢查和維修洗衣機，可以提高其效率並延長使用壽命。