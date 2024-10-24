iOS 18.2 測試版再次帶來備受矚目的功能，當中包括 Image Playground、Genmoji，以及很多果迷都期待已久的 Siri與ChatGPT 的整合。外媒實測這些新功能的實際效果和操作體驗，發現當中有不少令人滿意的地方。



1）Image Playground-圖像生成器

iOS 18.2 中最具創意的功能之一「Image Playground」，用家可以通過簡單的文字提示生成卡通風格的圖像，並可以在這些圖像基礎上進一步的創作，例如添加更多細節或改變場景。MacRumors 實測發現，當用家輸入一些具體的描述時，Image Playground 能快速生成與描述相符的圖像，且其風格十分有趣。此外，Image Playground 還能識別並模仿用家或朋友的外貌，生成個性化的卡通形象。

（圖片來源：MacRumors）

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2）Image Wand

在 Notes App 中，Apple 推出了 Image Wand 功能。允許用家在筆記中圈選一個空白區域或文字，並根據相關內容生成對應的圖像。例如，當寫下某個物體名稱時，可以使用 Image Wand 生成一張與此相關的圖片，大大提升了筆記的可視化效果。

實測發現，Image Wand 在生成圖片時速度相當快，且生成的圖像質量不錯。對於需要進行快速圖文結合的用家來說，這是一個相當實用的功能。在 iPad 上，用家還可以進行手繪草圖，然後由 Image Wand 將這些粗略的草圖自動美化為更專業的圖像。

3）Genmoji

Genmoji 針對喜歡使用表情符號的用家量身打造的工具。現有的表情符號有時無法完全表達情感或特定場景，而 Genmoji 則可以讓用家自己創建符合需求的自定義表情符號，並能像常規的表情符號一樣使用。測試發現，Genmoji 的操作簡單，且生成的表情符號生動有趣。無論是設計一個新的笑臉，還是根據朋友的形象創造一個卡通角色，Genmoji 都能輕鬆應對。

4）Siri 與 ChatGPT 的整合

Siri 與 ChatGPT 整合是 iOS 18.2 中最令人期待的功能。過去，Siri 的回答常常被用家認為不夠深入或具體，而通過引入 ChatGPT，Siri 的回答變得更加全面且具創意。用家可以在 Siri 設定中啟用這一功能，並將部分查詢轉交給 ChatGPT 處理，例如生成文章或複雜的圖像生成。

5）Visual Intelligence

Visual Intelligence 專為 iPhone 16 用家設計的一項新功能。結合了相機控制按鈕，可以實時識別用家周圍的物體和地點。當用家將相機對準某個物體時，系統會立即提供相關的資訊。例如，當相機對準餐廳時，會顯示營業時間和評價等資訊。

6）Writing Tools 功能

寫作功能進行了顯著升級，不再局限於三種預設的寫作風格。用家現在可以根據自己的需求描述想要的語氣或內容，例如希望添加更具動感的詞彙，或將電子郵件轉變為不同語氣。

資料來源：MacRumors