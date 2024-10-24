Apple春季新品預告　iPhone SE 4是重頭戲　還有MacBook/iPad升級

在10月24日凌晨，知名科技記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）爆料了蘋果公司產品更新計劃。他透露，蘋果將在明年春季前後推出新款MacBook Air、改進版iPhone SE、新款iPad Air以及新的入門款iPad等產品。



據悉，最新的MacBook Air將搭載M4晶片，並且外觀設計與2022年推出的現有設計相似。蘋果正在生產代號為J713和J715的兩款新13英寸和15英寸MacBook Air。預計M4晶片版本的MacBook Air將於明年1月至3月之間上市。

Mark Gurman爆料了蘋果公司產品更新計劃（bloomberg）

與此同時，蘋果還推遲了新款高端Mac Studio的發布。雖然首次亮相時間尚未確定，但M4晶片將帶來重大更新，包括增加光線追蹤技術以及增強神經引擎處理AI任務的功能。

除此之外，蘋果還在繼續開發M4晶片版本的Mac Pro，並將在明年3月至6月期間發布。M4晶片還將會提升整個Mac產品線中AI任務處理的能力。

除了硬件方面的更新之外，在同一個春季產品發布周期內，蘋果還將推出改進版的iPhone SE、全新iPad Air機型以及升級版的iPad鍵盤。

網上流傳的iPhone SE 4資料：

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據消息人士透露，蘋果計劃在同一周期發布代號為J481和J482的第11代入門款iPad。

最後值得一提的是，明年的iPhone仍在研發中，取代iPhone 16 Plus的機型將是一款更薄的智能手機。此外，蘋果還計劃在明年發布一款配備方形小屏幕的新家用設備，這標誌着蘋果將繼續發力智能家居市場。

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