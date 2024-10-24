iPad Mini 7（2024）選購攻略，三大iPad規格比併（iPad Mini 6／iPad Mini 7／iPad Air M2）應如何選擇？｜iPad Mini 7（2024）正式推出，如果這個時間想買新機，究竟應該選擇減價的上一代、iPad Mini 7還是升級iPad Air 6 M2版本呢？下文為大家直接分析。



iPad Mini 7 vs iPad Mini 6 vs iPad Air 6 M2，應該如何選擇？

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7

首先先講總結，對於已有iPad Mini 6用戶而言，升級至Mini 7的意義並不大。主要原因在於，儘管Mini 7搭載了性能較強的A17 Pro處理器，但在一般上網睇書等日常使用體驗上的差異並不明顯。不過，Mini 7最大的亮點在於升級至8GB的內存，這可以提升多任務處理能力，支援更多3A遊戲和Apple Intelligence等新功能，對於如果有此需求的用戶而言，升級至Mini 7或許是一個值得考慮的選擇。

iPad Mini 7（右）與iPad Mini 6（右）外觀上幾乎一樣。

對於新用家而言，在選擇Mini 7、Mini 6還是iPad Air 6 M2時，需更多地考慮個人的使用需求。如果主要採用單手持握方式使用，Mini 7的輕量化設計會是更好的選擇；而如果習慣將平板放在桌面上使用，如用於辦公、繪圖等場景，iPad Air 6 M2的大屏幕。

而iPad Mini 6還值得入手嗎？如果仍未擁有過iPad Mini，或許直上iPad Mini 7會比選擇6更好，因為只差一千元左右的價格，但擁有更新的處理器，而且8GB Ram，以及加倍內存，的確比起6更好。因此，iPad Mini 6不值得現時「為執平」而購入。

IPad Mini 7同樣價錢卻將內存容量加倍，比iPad Mini 6 CP性價比更高。

iPad Mini 7 勢成為最抵玩的AI平板／遊戲機

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7規格／跑分對比

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7規格／跑分對比

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7規格／跑分對比

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7規格／跑分對比

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7規格／跑分對比

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7規格／跑分對比

iPad Mini 7與iPad Air 6 M2的使用場景差異比較

iPad Mini 7和iPad Air 6 M2的定位和使用場景存在一定差異。iPad Mini 7的屏幕更小、重量更輕，非常適合單手握持使用。對於經常在手上閱讀、輕度繪圖等場景，Mini 7會是更好的選擇。而iPad Air 6 M2則顯得更適合作為桌面使用。11吋的大屏幕可以顯示更多內容，加上支援鍵鼠等輸入設備，在辦公、影音娛樂等方面會更勝一籌。同時，Air 6 M2的更高性能也使其在生產力應用上更具優勢。（可參考跑分資料）

iPad Mini 7（左）與iPad Air 6 M2（右）各有賣點

因此，用戶在選擇時需要根據自己的實際使用習慣和需求做出取舍。如果更偏好手持使用，Mini 7會是更好的選擇;如果更多地在桌面上使用，iPad Air 6 M2會是更適合的選擇。

iPad Mini 7 vs iPad Air 6 M2 規格／跑分對比

iPad Mini 7 vs iPad Air 6 M2 規格／跑分對比

iPad Mini 7 vs iPad Air 6 M2 規格／跑分對比

iPad Mini 7 vs iPad Air 6 M2 規格／跑分對比

iPad Mini 7 vs iPad Air 6 M2 規格／跑分對比