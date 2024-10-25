手提電腦入水搶救必做6步驟｜首要非抺水！該用暖風定冷風吹乾？｜正所謂打翻咖啡比起喝完咖啡更能提神，上班時一不留神把水倒瀉，都會十分緊張，尤其讓手提電腦入水，如不盡快搶救錯過了「搶救黃金時間」，那不只要舊機要再買新，甚至連所有data都失去！今次小編為大家整理了手提電腦入水6步黃金急救方法，讓大家不幸倒瀉水時都能第一時候急救。



手提電腦入水搶救必做6步驟｜首要非抺水！該用暖風定冷風吹乾？

1. 斷電

如手提電腦意外入水，首要第一步必定是立即關閉電源，若電腦正在運行，請長按電源鍵，直到螢幕黑掉。接著，從插座中拔掉充電器，這樣可以有效避免短路情況的發生，另外斷電亦可防止自己觸電。但做以上動作前，務必要確定電掣位置沒有濕水！

1. 斷電(資料圖片)

2. 拔除外接裝置

在斷電後將所有外接裝置，例如USB設備、外接硬碟、耳機等，全部拔除。這不僅可以減少電流流通的風險，還能防止外部設備因為進水而受到損壞，引入更多的水分，增加損壞的可能性。此外，移除這些裝置亦更便於檢查電腦的外部情況，確保沒有水漬殘留在這些設備上，為後續處理鋪路。

2. 拔除外接裝置(資料圖片)

3. 倒置放置手提電腦

在拔除所有外接裝置後，將手提電腦倒置放在桌上，這樣可以讓進水的液體順利流出。這種姿勢有助於防止液體進一步滲透到主板和其他內部元件中，從而減少潛在的損壞。在這個階段，避免移動電腦，以免造成液體進一步擴散到其他區域。機底可以擺上吸水毛巾，也要確保桌面沒有其他電線／電掣，以防觸電。

3. 倒置放置手提電腦(資料圖片)

4. 使用冷風吹乾

待電腦倒置靜置後，接下來可以使用風扇或吹風機的冷風模式來乾燥電腦內部。留意一定要冷風，因為熱風可能會對電腦內部元件造成進一步損壞。使用冷風可以促進水分的蒸發，加速乾燥過程。建議將電腦靜置在通風良好的地方，並持續使用冷風吹以確保水分完全排出。

4. 使用冷風吹乾(資料圖片)

5. 擦乾表面水漬

在使用冷風吹乾後，檢查電腦表面，並用乾淨的布或紙巾輕輕擦拭表面的水漬。確保所有可見的水分都被擦乾，特別是在鍵盤和接口等容易積水的地方。這個步驟不僅可以避免水分再進入內部元件，還可以保持電腦的外觀整潔。

5. 擦乾表面水漬(資料圖片)

6. 尋求專業維修

如果入水情況嚴重、水量多，完成以上步驟後也不要馬上開機，應盡快將機體送到專業維修中心進行檢查，專業人員可以進行更深入的清理和檢查，確保所有內部元件恢復正常運作。