OS 18新功能開密碼App生成Wi-Fi QR Code二維碼，一掃即連｜很多時去到朋友的家，第一時間不是放低行裝，而是問Wi-Fi密碼。應該有不少人經歷過，同一個Wi-Fi密碼要說好幾次，才能讓所有人都連上。iOS 18中，加入了「密碼」App，讓分享 Wi-Fi 變得非常簡單。



iOS 18使用密碼App生成 Wi-Fi QR Code

1）開啟密碼App並進入Wi-Fi分類

首先，用家需要打開 iPhone 上的「密碼 App」（Passwords），不僅管理所有存儲的密碼，還支援生成 Wi-Fi 密碼的 QR Code。只要點擊「Wi-Fi」分類，用家就可以看到自己曾經連接過的所有 Wi-Fi 網絡。

iOS 18新功能 密碼App生成Wi-Fi QR Code

2）選擇 Wi-Fi 網絡並生成 QR Code

接著，用家可以在 Wi-Fi 列表中選擇想要分享的網絡（需要先連接過該網絡），然後點擊「顯示網路二維碼」。系統會自動生成一個對應 Wi-Fi 密碼的 QR Code。

3）分享 QR Code

生成的 Wi-Fi QR Code 可以直接顯示在手機螢幕上，對方只需要用手機掃描這個二維碼，就可以自動連接到指定的 Wi-Fi 網絡，而不需要手動輸入 SSID（網絡名稱）或密碼。這大大簡化了分享 Wi-Fi 密碼的過程，無論是朋友聚會還是工作會議，都可以快速高效地連接網絡。