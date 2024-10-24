Cleer ARC 3 MAX 首創開放式耳機測心率血氧｜Dolby 認證 + 獨立放大 + 降噪音色佳｜掛耳開放式藍牙耳機愈出愈多，要增加競爭力自然要追加實用功能！美國貨 Cleer ARC 3 在香港和台灣人氣相當高，最新旗艦機Cleer ARC 3 MAX 賣點係全球首對可以測心率及血氧量的開放式藍牙耳機，更內置晶片做音色獨立放大，加上AI智能降噪，估唔到用開放式耳機坐車聽歌都可以咁好聲。



集十大武器於一身｜攞你命 3 MAX

美國音響品牌 Cleer 的藍牙耳機 Cleer ARC 3 在香港已開賣多時，當中有按照不同特點設有運動版／音樂版／遊戲版，今次最新推出的則為頂配型號 Cleer ARC 3 MAX，首先它擁有ARC 3 AI 智慧演算功能、 Dolby Atmos 認證規格、觸控屏幕充電盒，並擁有上述3版本的全部功能。而且Cleer ARC 3 MAX 仲獨有「獨立音樂放大芯片」、「獨立 AI 演算芯片」，仲係全球首對支援心率監測以及 AI智能降噪的開放式藍牙耳機！聽落已經好似好勁，馬上就借機試玩。

Cleer ARC 3 Max首創開放式耳機測心率血氧｜獨立放大+降噪音色佳（鍾世傑 攝）

Cleer ARC 3 MAX 佢機身大細重量同一般版ARC 3 相同，外型係一個勾，前面係耳機單元，MAX版選用鋼琴黑色幾高貴，而旁邊的漸變藍金屬扣除了可以左右扭，更有一個伸縮口，3D多角度去配合用家耳型。而掛勾的尾部就是各種電池、晶片收納位，雖然看來有點厚，但女同事掛上耳都不覺得笨重。

Cleer ARC 3 MAX 佢機身大細重量同一般版ARC 3 相同，外型係一個勾。（鍾世傑 攝）

Cleer ARC 3 同系全線使用 16.2mm 複合生物振膜動圈單元，而 Cleer ARC 3 MAX 仲追加⁠⁠獨立 ADI 放大芯片，實試真係比較靚聲，聽方大同新碟，想不到開放式耳機都能夠聽出舒情歌中的細節。

Cleer ARC 3 同系全線使用 16.2mm 複合生物振膜動圈單元，加上獨立放大，非常靚聲。（鍾世傑 攝）

如果你喜歡打機，Cleer ARC 3 MAX 仲加送一粒USB-C 專業遊戲 Dongle 插件，將它插入手機／遊戲機／電腦，即時優化無線傳輸協議，為耳機與手機之間提供一條 29ms 超低延時「快速私家路」，記者試用它玩iPhone的音樂game，聲畫delay不同步問題即時解決。

記者試用它玩iPhone的音樂game，聲畫delay不同步問題即時解決。（鍾世傑 攝）

首創開放式耳機測心率／血氧量

Cleer ARC 3 MAX 獨有心率、心跳、血氧數據收集能力，用家不必另外配戴手錶／手帶類配件，只需要將 Cleer ARC 3 MAX 掛上耳朵上，即能監測用者的生理數據，記者同步以apple watch 一齊check，發現都幾準確，如果你不喜歡跑步時戴手錶，可以考慮ARC 3 MAX。

Cleer ARC 3 MAX 獨有心率、心跳、血氧數據收集能力（鍾世傑 攝）

留意心率感應器位於掛勾後方黑色柱型，所以想check得準的話，一定要戴得夠貼耳背，而且只有左耳設有偵測器，只戴右邊耳機無法測量。

本來ARC 3 MAX 是可以單耳使用的，但留意心率偵測器只設在左耳，使用時要留意。（鍾世傑 攝）

開放式耳機有ANC降噪｜配戴位置一定要準

Cleer ARC 3 MAX 同時亦是首對內置ANC降噪的開放式藍牙耳機，雙耳「中門大開」如何能降噪？實試後發現其原理跟有ANC玩的半開放式 AirPods 4 相似，開動降噪後，人聲是照樣聽到的，但會mute走一些低頻噪音（比如風聲、冷氣聲等）。有個小插曲是記者第一次試時降噪效果幾乎等如零，還特別問代理是否壞機，但女同事幫我影相戴機時，卻第一時間問「佢係咪有降噪，我對耳仔好似多咗層保護罩咁」最後記者發現，這對3 MAX 戴機時，圓型耳機單元部份要盡可能要對準／覆蓋耳窿，否則會減弱 ANC 降噪效果。

Cleer ARC 3 MAX 是首對內置ANC降噪的開放式藍牙耳機（鍾世傑 攝）

手機app可控制AI降噪的開關。（鍾世傑 攝）

耳機盒有多功能 touch screen 屏幕

Cleer ARC 3 MAX 充電盒面有個1.6 吋彩色觸控屏幕，可以直接在此控制播放、開關ANC降噪／Dolby atmos 等實用功能。更可當作手機自拍遙控、計步器、遺失耳機追蹤器等等。耳機座還配備殺菌紫外燈，存放耳機時會自動消毒除臭。本來以為咁多功能，個盒一定好食電，但用後覺得還好（建議唔好校太光），但要留意耳機盒本身沒有防水能力，不要跟耳機一同帶去沖洗呀！（耳機防水規格：IPX7）

耳機盒有多功能 touch screen 屏幕（鍾世傑 攝）

可以直接在此控制播放、開關ANC降噪／Dolby atmos 等實用功能。更可當作手機自拍遙控、計步器、遺失耳機追蹤器等等。

AI教練好實用

Cleer ARC 3 MAX 收集得來的心率／心跳／血氧數據，再加上計步器測量的步數、行走距離，可以在專用app「cleer +」查看紀錄。另外app內有個AI教練，可以更詳細地分析你的運動數據／生理數據，幫你定出合理的運動plan，並每天報告你的成績是否達標。

+ 5

Cleer ARC 3 MAX 產品資料

藍牙版本：v5.4

支援規格：SBC、AAC、aptX adaptive、aptX Lossless、HWA、LDAC、LHDC、Hi-Res Lossless、LE Audio

續航時間（ANC開）：耳機 8 小時、主機盒+耳機 32 小時

續航時間（ANC關）：耳機 10 小時、主機盒+耳機 50小時

充電時間：快充 5 分鐘可使用約 1.5 小時

充電插頭：USB-C（5V/2A）

重量：單隻耳機 12g、主機盒+耳機 130g

耳機電池容量： 110mAh

操控模式：耳機觸控、體感控制、語音控制、主機盒觸控屏幕操作

單元：16.2mm複合生物振膜動圈單元

耳機防水規格：IPX7

售價:$2,599（Soundwave Audio 2771 8209）