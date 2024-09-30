AVIOT TE-V1R 日系真藍牙耳機試玩｜9百幾玩混合式單元聽出細節｜是我先入為主吧？以前總覺得，搞動漫聯乘版的耳機品牌，多數都是借動畫作品人氣去賣次貨吧？近日廠商Send了他們準備跟Hololive EN、SSSS.GRIDMAN 合作出聯乘型號的新作：AVIOT TE-V1R 混合式雙單元真無線藍牙耳機給我試聽，我發現自己錯了。



日系混音魔法｜圈鐵單元混成豐富音色

這款 AVIOT TE-V1R 是AVIOT「V系列」最新型號，使用了B&W要2千幾蚊款式才會，廠方全新開發的「Hybrid Dual Driver 2.0」混合式單元，即是在細細的耳機中塞入2種不同類型的發聲單元，一個10mm動圈單元負責低音、一粒動鐵單元主責處理人聲中音及高音，利用各自的特性在整個範圍內實現平衡的高品質聲音，所以層次感比市面一般單動圈款式更豐富。

AVIOT TE-V1R 日系真藍牙耳機試玩

你可以罵我是偽宅，雖然我好喜歡聽動漫anisong，但就不會用動漫主題的耳機，怕太宅。所以這款「清水版」就好適合我，它全機只有黑／白色再配磨沙銀色金屬面板，非常簡潔有型。

正式試聽， TE-V1R 使用很標準的入耳式IEM耳機外型，因為要裝入1圈1鐵，機身比較厚，好在直徑不大，而且也不重，戴上耳仔沒有負擔。（不過女仔戴真的有機會有少少「凸」出）通話方面它使用了新式的MEMS收音味，講電話還可以、但不會太高要求。

TE-V1R 使用很標準的入耳式IEM耳機外型

自適應混合降噪

AVIOT TE-V1R 兩邊耳機合共有4個收音味，比同品牌過去產品多2個，各自負責「前饋」外部噪音及「反饋」耳內噪音，你可以開app控制其「自適應混合降噪」程度，又或者由自己本身根據周圍聲浪自動調整降噪強度。

耳機盒背面是 USB-C 充電口及重新連線用的實體鍵；耳機單機電量足夠聽19小時，加上充電盒recharge，共可用62小時。

耳機盒跟 Sony XM5 size其實差不多，不過厚一點點。（鍾世傑 攝）

接駁到iPhone（AAC格式）收聽apple music 日本樂團ブランデー戦記的〈Coming-of-age Story〉，覺得 TE-V1R 低音都幾重，好在它是「一圈一鐵」設計，大尺寸動圈負責bass，但動鐵就負責人聲，互相融合又不會「痴痴呆呆、坐埋一檯」，層次感很好。

接駁到iPhone（AAC格式）收聽apple music 日本樂團ブランデー戦記的〈Coming-of-age Story〉

之後要推薦大家，如果手頭有支援LDAC格式藍牙的ndroid手機（記者自己是小米14 Ultra），就一定要用它駁TE-V1R聽歌。可以藉由接近CD音色的無損格式聽出更多人聲及樂器的細節，重低音沒有駁iPhone時那麼搶耳，聽感更加好。

如果手頭有支援LDAC格式藍牙的ndroid手機（記者自己是小米14 Ultra），就一定要用它駁TE-V1R聽歌。

AVIOT TE-V1R 產品規格

單元：10mm動圈+動鐵雙單元

電池容量：耳機單邊85mAh／充電盒600mAh

續航力：單獨耳機約19小時／附充電盒約62小時

藍牙版本：5.3

充電盒：約1.5小時、支援 10 分鐘聽 120 分鐘快速充電

充電口：USB Type-C

防水性能：耳機IPX4／充電盒不防水

相容的編解碼器：AAC、SBC、LDAC

相容設定檔：A2DP、HFP、HSP、AVRCP

售價：$998（ECT 3188 0767）

AVIOT TE-V1R 1K定價內玩到1圈1鐵設計的藍牙耳機，又有AVIOT的日系技師tune聲，聽J-Pop / K-Pop 及Anisong都非常之夾，抵玩。如果你已幾年冇玩過AVIOT的耳機，有一點安心是它的藍牙接駁已經穩定很多，不會常常開機後得單邊聲，使用app可以自由調EQ及控制ANC降噪隔音，後者水準也相當不錯。

AVIOT TE-V1R 1K定價內玩到1圈1鐵設計的藍牙耳機，係抵。

記者自己就會揀平5百幾的「清水版」（有黑／白色揀）。對動漫迷而言，也不用擔心花$1500買對動漫聯乘耳機，為了動漫圖案機身及聲優／VTuber錄音錄音，卻要忍受「垃圾聲」。

AVIOT TE-V1R 另有Hololive EN 限定版。

消委會藍牙耳機45款評測｜真無線部份25款樣本