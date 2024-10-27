iOS18.1通話錄音實測　錄音夠清晰　文字轉錄廣東話用唔到？

iOS 18.1功能實測｜期待已久的通話錄音功能終在iOS18.1推出，讓用家可以在通話過程中輕鬆錄音，並附上逐字稿功能，為使用者提供更靈活的通話記錄方式。記者實測通話錄音功能，看看錄音清晰度、方便性、逐字轉錄的表現。



打開通話錄音方法

在iOS 18.1的支援裝置上，用家可以在通話進行中直接點擊左上角的錄音圖案，來啟動錄音功能。點擊後，系統會發出語音提醒通知所有通話參與者錄音已啟動。打開後在通話頁面也會看到，通話正在錄音的提示。

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記者實測試發現，錄音質量基本上通話時一樣，特別在佩戴耳機的時候，如咪高峰的效果較差，錄音接收到的聲音也會呈現同樣表現。因此，如果想錄音效果更佳，就要佩戴收音較好的耳機，直接使用iPhone的咪高峰。

錄音完成後，音訊檔會自動存入「備忘錄」中，並附帶文字轉錄，方便用家隨時查閱。這樣的設計讓使用者不僅可以回聽錄音內容，還可以選擇閱讀逐字稿。可是，記者使用iOS 18.1 beta實測時，發現因要轉到美國地區和語言要轉做英文的關係，通話錄音不能把廣東話轉成文字稿。

起初，這項功能僅限於iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max及所有iPhone 16系列，因為這些設備支援Apple Intelligence處理，能夠提升轉錄和分析效率。然而，隨著iOS 18.1 Beta 4的推出，Apple擴大了支援範圍至更多舊款機型，包括iPhone 14 Pro、iPhone XS及更新的iPhone機型。這意味著更多用家即使不擁有最新的設備，也能享受這項實用功能。