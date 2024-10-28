iOS 18.1功能實測｜Safari 閱讀模式｜iOS 18.1 加入了 Safari 閱讀模式，把 Apple Intelligence 也放到用家最常在 iPhone 用到的瀏覽器中。除了加入快速總結網頁重點外，更可以一鍵把網頁上多餘的內容隱藏，增加閱讀時的順暢度。



Safari 閱讀模式

在閱讀長篇文章時，只需在左下角點擊閱讀模式（Show Reader），就會把網站變成更易閱讀的情況，只保留文字﹑圖片﹑影片，減少網站設計使用的特效和色彩，把圖文變回網站的重點。

進入閱讀模式後，更可以點擊「Summary」，利用 Apple Intelligence 自動總結文章的重點，快速掌握關鍵內容，而無需逐字閱讀。實測時發現，在 iOS 18.1 測試版中，只支援英文網站的重點總結，中文網站並沒有「Summary」這一選項。

iOS 18.1 的 Safari 還加入了隱藏干擾內容的功能，如圖片﹑廣告等，只要點擊「Hide Distracting Items」,再點一下想隱藏的干擾內容，就能利用 Apple Intelligence 把其抹去，就能在沒有廣告的頁面中暢順地閱讀。