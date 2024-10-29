iOS 18.1 電郵重點摘要實測｜Apple Intellgence 加入了總結電子郵件（Email summary）的功能，可以快速把電郵中的內容重結卞來，甚至可以幫用家根據電郵的內容作出回覆。



面對內容過多的電子郵件時，iOS 18.1 能夠快速提取電子郵件的要點，幫助用家不需要逐字閱讀的情況下掌握重要訊息。這個功能提供了不同的摘要格式選擇，包括簡短段落、重點列表等，能更有效率地處理繁忙的收件箱。

實測發現目前只支援英文電郵，中文內容不能完成總結。同時在香港當用的 Gmail 中也不能使用 Apple Intellgence，只能在 iPhone 原生的 Mail App 中用到。而 AI 總結的效果算是清楚﹑簡潔，但只支援英文來說，對香港部分用家的作用也不算太大。

iOS 18.1 中的智慧回覆功能得到了進一步提升，這讓用家在處理電子郵件或訊息時更加輕鬆。iPhone 能夠自動分析來自電子郵件或訊息中的內容，並提供相關的回覆建議，幫助用家在繁忙的時候快速回應，不需要逐字思考該如何作答。