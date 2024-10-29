iPhone 16禁於「這個」國家出售 旅客帶入境自用限制不可超出X部｜近日印尼工業部在官方聲明表明因iPhone 16的當地組件問題而禁止在印尼銷售。旅客入境不能在當地銷售，並且有數量限制，即睇詳情+限制條件。



印尼工業部聲明禁止iPhone 16在當地發售

印尼工業部正在密切關注數千部iPhone 16的進口情況，因為Apple未兌現在印尼的投資承諾。不過旅行者或航班機組人員攜帶的個人用途手機或通過快遞服務運送的手機則允許入境。

iPhone 16 Pro Max (林勇 攝)

印尼工業部發言人Febri Hendri Antoni Arif在週六的一份官方聲明，表示：「由乘客攜帶的iPhone 16是個人財產，不能出售，只可以旅客的個人使用，每位乘客最多可以攜帶兩部iPhone 16。」

該部門估計，自2024年8月至10月，約有9,000部iPhone 16通過個人行李方式進入印尼，並已繳納稅款。雖然這些手機在國內合法，但如果出售將被視為犯法。

早前工業部長Agus Gumiwang Kartasasmita表示，已註冊的進口商進口的iPhone 16目前仍在審查當中，當局要求手機產品中至少有40%的零件必須產自印尼，但Apple尚未滿足這一條件。故Apple尚未履行其投資承諾，以通過創新計劃獲得TKDN認證。