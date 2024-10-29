Xbox Series X 向來只有黑色機身光碟版，白機Xbox Series S 雖然抵買但就不支援8K HDR顯示，如今MS終於推出一部Xbox Series X數碼版，改用白色機身好靚仔。



Xbox Series X數碼版將會在亞洲區（日本除外）率先開售，除了白色機身外，連跟機的一個手掣都是白色版本，而且Xbox Series X數碼版是一部數量限定款、售完即止未必再返貨。它的硬件性能除了飛走光碟盤外跟Xbox Series X 完全相同，支援8K HDR 輸出，如果你一心只打算玩XBox Game Pass，駁個WiFi就月費任玩新game，夠方便，定價$3,980比光碟版平$500，提供多一個選擇。

Xbox Series X數碼版（$3,980）

Xbox Series X數碼版功能：

支援4K／120FPS、8K HDR輸出

下向兼容Xbox One、Xbox 360和第一代Xbox的精選遊戲

支援Dolby Vision 和 Dolby Atmos，提升影音享受

享受遊戲以外的娛樂，4K串流娛樂應用程式，Netflix、Disney+等

配合Game Pass 任玩超過400款遊戲（會籍另購）

售價$3,980（香港限GSE、2000 FUN發售）

11月5號仲有新款透明冰晶特別版Xbox無線手掣發售，配色層次感好強。除Xbox外亦可配PC/Android機使用。（HK$449）

11月5號仲有新款透明冰晶特別版Xbox無線手掣發售（HK$449）

11月5號仲有新款透明冰晶特別版Xbox無線手掣發售（HK$449）

今次發布會仲帶來一款新版Xbox無線耳機

出機加配WD Black C50 1TB 擴充卡及Game Pass優惠

出機加配WD Black C50 1TB 擴充卡仲有優惠，原價$1,299減到$999，要知數碼版主機就係靠內置RAM儲game同save，一於出機就打爆佢上到1TB。

此外，Xbox Series X數碼版出機加配Game Pass 月費／年費都有優惠價，近期都幾多新game十卜Xbox，比如11月1日就可以試玩《Monster Hunter Wilds》試玩公測，另外有Game Pass首日即玩《決勝時刻：黑色行動 6》、《Microsoft Flight Simulator 2024》、《奪寶奇兵：古老之圈》：

6個月Game Pass Ultimate優惠價：$430 (建議零售價$600)

12個月Game Pass Ultimate優惠價：$860 (建議零售價$1,200)

24個月Game Pass Ultimate優惠價：$1,720 (建議零售價$2,400)

36個月Game Pass Ultimate優惠價：$2580 (建議零售價$3,600)