《黑神話：悟空》PS5實體版即將登場賣這個價錢　Xbox版也要來了

有消息指出，今年銷量突破天際的 3A 大作《黑神話：悟空》（總計賣出超過 2 千萬套）即將在明年初就火速推出首個 DLC，但目前官方並沒有曝光任何資訊。不過卻有另一個令人振奮的消息，那就是「實體版」終於要登場啦！



《黑神話：悟空》PS5「實體版」

《黑神話：悟空》PS5「實體版」 消息（x）

根據開發商遊戲科學（Game Science）在社群上所述：

各位天命人，謝謝你們的耐心等待！《黑神話：悟空》已正式進入壓盤階段，PS5 的實體版很快就會上市！

與此同時，《黑神話：悟空》也被玩家發現通過了 ESRB 的 Xbox Series X|S 評級，也就是說，過不久它就會登上該平台。

《黑神話：悟空》通過了ESRB的Xbox Series X|S 評級，暗示不久後可推出。

原本《黑神話：悟空》就會是計劃在 PC, PS5, Xbox 三平台發售，但因為部分原因，所以導致 Xbox 發售較另外兩平台來得慢，如今終於迎來了好消息。

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而根據情報人士 billbil-kun 所述，《黑神話：悟空》PS5 實體版在北美的售價將是 64.99 美元（相當於約505港元），歐洲地區的售價則是 69,99 歐元（約等於602港元）。

《黑神話：悟空》PS5「實體版」 消息（x）

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