M4 Mac mini 2024 推出｜機身超輕散熱升級 平玩M4 Pro專業效能｜Apple 在 M4 iMac 後，在今晚深夜（30號）又突發公開M4／M4 Pro 版 Mac mini 2024，不僅具備更高效能的 M4 和 M4 Pro 晶片，還將本以為小無可小的Mac mini 機身體積再縮細，帶來 Mac mini 系列十多年來的首次重大設計變革。



更小巧的機身與新散熱系統

全新 M4 Mac mini 機身尺寸縮小 5x5 吋，較以往縮細了一半以上，並引入了重新設計的散熱系統。新設計的散熱架構能有效引導空氣流動，使裝置內部的不同層次保持適當的溫度，最後在 Mac mini 底部的出風口排走，為用家帶來更佳的散熱效果，確保運行的穩定性。

M4 Mac mini 2024 推出

全新 M4 Mac mini 機身尺寸縮小 5x5 吋，較以往縮細了一半以上。

全新 M4 Mac mini 機身尺寸縮小 5x5 吋，較以往縮細了一半以上。

M4 Mac mini 引入了重新設計的散熱系統。

強大的 M4 和 M4 Pro 晶片

新 Mac mini 搭載 Apple 最新的 M4 或 M4 Pro 晶片，其中 M4 晶片配備 10 核 CPU 和 10 核 GPU，效能顯著提升，並且標配 16GB 記憶體。而對於有更高需求的用家，M4 Pro 則提供 14 核 CPU 和 20 核 GPU，並可選配高達 64GB 記憶體，滿足創作者及專業人士對高效能的需求。

兩款晶片還首次支援光線追蹤，加上強大的神經引擎（Neural Engine），為圖像渲染及 Apple intelligence 提供強大支援。Apple 在官網上也用例子分享了 M4﹑M4 Pro Mac mini 對比 Inter Core i7﹑M1﹑M2 Pro Mac mini 的效能差異。

連接功能﹑螢幕支援升級

Mac mini 以往的設計僅在背面設有連接埠，而這次 Apple 在正面增設了兩個USB-C 插口 ，提升使用上的便利性；其機背備有三個 Thunderbolt 4 連接埠；配備 M4 Pro 的 Mac mini 更升級至三個支援 Thunderbolt 5 的USB-C連接埠，能提供高達 120 Gb/s 的數據傳輸速度，應對高速傳輸的效能遠超 Thunderbolt 4。

價格與上市時間

即日起已可以訂購，將於 11 月 8 日 (星期五) 起開始送貨。配備 M4 的 Mac mini 售價 HK$4,599 起，教育優惠價 HK$3,849 起；配備 M4 Pro 的 Mac mini 售價 HK$10,599 起，教育優惠價 HK$9,849 起。