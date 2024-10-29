iOS 18.1 Clean Up實測｜必學！iPhone史上最易用兼實用 P圖功能

iOS 18.1 Clean Up實測｜iOS 18.1 中引入了全新的「Clean Up」功能，讓 iPhone 用家可以輕鬆地編輯照片，去除背景中的不必要物件，從而提升影像品質。結合 Apple Intelligence 技術的 Clean Up 功能，讓 iPhone 編輯相片帶來一大突破。以下為果迷分享 Clean Up 的用法，以及實測其效果。



Clean Up 一鍵P圖

Clean Up 功能是 iOS 18.1 中的一項主打功能，最大的亮點在於其便捷的編輯流程，用家只需點擊選擇不需要的物體，Clean Up 便會自動去除這些干擾，並智能地填補背景，讓照片顯得更加自然。

使用 Clean Up 方法

首先需要將 iPhone 更新至 iOS 18.1 版本，並確保支援 Apple Intelligence。

開啟 iPhone 的「照片」，選擇想要編輯的照片，並點擊編輯按鈕。進入編輯介面後，選擇下方的 Clean Up 選項。在 Clean Up 編輯介面中，會自動分析照片中可能干擾畫面的物體或人物，並以閃亮效果顯示。用家可以直接點擊選擇，或用手指圈起範圍，來確定希望去除的物件。

在選擇要移除的物件後，Clean Up 會立即執行修復。如果編輯效果不理想，用家可以點擊介面頂部的「重設」按鈕恢復到原始照片。如果滿意結果，點選「完成」即可儲存修改過的照片。

實測發現，以往要P走照片背景的路人﹑物件，都要使用第三方的專業執圖 App，而且要一定的執圖技巧，可是 Clean Up 功能只要在內置的照片編輯中就能使用，光是便利性已遠超以前。至於效果方面，如果圖片的多餘物件不是太多的話，基本都能令用家滿意的效果，如圖片的背景太複雜，就要重覆多次去 Clean Up。