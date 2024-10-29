iOS 18.1 Clean Up實測｜必學！iPhone史上最易用兼實用 P圖功能
撰文：陳錦洪
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iOS 18.1 Clean Up實測｜iOS 18.1 中引入了全新的「Clean Up」功能，讓 iPhone 用家可以輕鬆地編輯照片，去除背景中的不必要物件，從而提升影像品質。結合 Apple Intelligence 技術的 Clean Up 功能，讓 iPhone 編輯相片帶來一大突破。以下為果迷分享 Clean Up 的用法，以及實測其效果。
Clean Up 一鍵P圖
Clean Up 功能是 iOS 18.1 中的一項主打功能，最大的亮點在於其便捷的編輯流程，用家只需點擊選擇不需要的物體，Clean Up 便會自動去除這些干擾，並智能地填補背景，讓照片顯得更加自然。
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使用 Clean Up 方法
首先需要將 iPhone 更新至 iOS 18.1 版本，並確保支援 Apple Intelligence。
開啟 iPhone 的「照片」，選擇想要編輯的照片，並點擊編輯按鈕。進入編輯介面後，選擇下方的 Clean Up 選項。在 Clean Up 編輯介面中，會自動分析照片中可能干擾畫面的物體或人物，並以閃亮效果顯示。用家可以直接點擊選擇，或用手指圈起範圍，來確定希望去除的物件。
在選擇要移除的物件後，Clean Up 會立即執行修復。如果編輯效果不理想，用家可以點擊介面頂部的「重設」按鈕恢復到原始照片。如果滿意結果，點選「完成」即可儲存修改過的照片。
實測發現，以往要P走照片背景的路人﹑物件，都要使用第三方的專業執圖 App，而且要一定的執圖技巧，可是 Clean Up 功能只要在內置的照片編輯中就能使用，光是便利性已遠超以前。至於效果方面，如果圖片的多餘物件不是太多的話，基本都能令用家滿意的效果，如圖片的背景太複雜，就要重覆多次去 Clean Up。