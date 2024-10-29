iMac 2024（M4）正式推出｜Apple 突發推出新一代 iMac，搭載全新 M4 晶片，並配備一系列新顏色與功能。在 M4 晶片和 16GB Ram 的加持下，M4 iMac 將支援 Apple Intelligence。



iMac 2024 配以M4 晶片

新款 iMac 配備了 Apple 最新的 M4 晶片，與 M1 iMac 相比，M4 晶片提升了約 1.7 倍的效能。針對執相﹑剪片的使用，如 Adobe Photoshop 和 Premiere Pro，M4 晶片在照片與影片編輯表現比 M1 更快約 2.1 倍。

iMac 2024（M4版）正式公布推出

新款 iMac 在性能上遠超許多 Intel i7 處理器的同類產品，實現了 4.5 倍的整體速度提升。對於偏好 Apple 晶片架構的使用者來說，M4 iMac 也比最受歡迎的 Intel 型號快達 6 倍。

全新iMac 2024添加新色選擇

納米紋理螢幕

新款 M4 iMac 具 24 吋 4.5K Retina 螢幕。提供了納米紋理螢幕選項，專為降低反光和炫光而設計的技術。Apple 表示，這項技術不僅能有效減少螢幕表面的反光，還可以保證影像的清晰度與細節呈現，特別適合那些需要在光線充足或反光較多的環境中工作的用家。

M4的性能大為提升

1200 萬像素「Center Stage」鏡頭

iMac 的前置鏡頭升級為 1200 萬像素，並增加了 Center Stage 功能，可以智能調整鏡頭視角，使用家始終保持在畫面中央。同時，新增的「桌上視角」功能允許鏡頭同時顯示用家的正面和檯面的俯視角度畫面，對於教育工作者進行遠程教學或創意工作者展示 DIY 作品尤其實用。

iMac 2024 有七款顏色選擇

７大顏色選擇

M4 iMac 繼續採用多種新色選擇，包括綠色、黃色、橙色、粉紅色、紫色、藍色及銀色。

連接功能

在連接性方面，新款 iMac 擁有最多四個 Thunderbolt 4 端口，支援更快的數據傳輸和多螢幕連接。所有型號均支援 Thunderbolt 4，用家可以連接兩個 6K 顯示器，對於需要外接高解析度螢幕的專業人士來說非常實用。Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3 的支援也保證了無線連接的高速和穩定性。四個 USB-C 插頭，更符合現時用家的使用需要。

升級16GB RAM

M4 iMac 標配 16GB RAM，在高階型號上，可以選配高達 32GB 的記憶體和 2TB 的儲存空間，以滿足需要進行高負載工作的專業用家需求。此外，配備了 8 核心 CPU 和 8 核心 GPU，而高階型號則擁有 10 核心 CPU 和 10 核心 GPU。Apple Intelligence 也隨 macOS Sequoia 15.1 推出。

iMac 2024（M4版本） 價格與上市時間

iMac 2024（M4版本）即日 (10 月 28 日) 起可在 Apple 官網上訂購，將在11 月 8 日 (星期五) 起開始送貨。iMac 售價 HK$9,999 起，教育優惠價由 HK$9,599 起。