小米15 （Xiaomi 15）、小米 15 Pro手機系列現身，兩款機均為高通 Snapdragon 8 Elite 新核心晶片的首發產品。兩款手機外觀跟上代相相約，不過屏幕邊框就縮窄至僅1.38mm，更率先使用高通3nm製程 Snapdragon 8 Elite 新核心晶片！配5000萬像Leica三鏡組，國行將於10月31日起發售，定價最平由4,499元人民幣起。



小米15 手機系列｜率先使用高通 Snapdragon 8 Elite 新核心

小米15 （Xiaomi 15）、小米 15 Pro（Xiaomi 15 Pro）率先使用高通 Snapdragon 8 Elite 新核心晶片使用3nm 工藝製造，中央處理器 CPU、圖像處理 GPU、 AI 演算 NPU均比 Snapdragon 8 Gen 3的性能提升 40% 。遊戲光線追蹤表現提向了35%，功耗反降低了46%。

左起為小米15 Pro／小米15

120Hz OLED 面板＋超聲波指紋鎖

上文已提及小米15 手機系列屏幕邊框黑邊又再收窄，15有6.36 吋屏幕、15 Pro 則為6.73吋 2K 螢幕，均為 120Hz OLED 面板，並具有屏下超聲波指紋模組；且同樣備有 IP68 防塵防水能力。

15有6.36 吋屏幕、15 Pro 則為6.73吋 2K 螢幕

兩款手機外觀跟上代相相約，不過屏幕邊框就縮窄至僅1.38mm、屏幕有 6.36 吋大，重191g、機身最薄位置僅厚 8.08mm。而小米 15 Pro 的相機面板更換了陶瓷材料，重 213g 、厚 8.35mm。

5000萬畫素 Leica 三鏡組

影像方面，兩機同樣採用了3200萬像素前置自拍鏡組，5000萬畫素 Leica 三鏡組，主鏡頭沿用15代的光學防震「OmniVision 光影獵人900」，115 度超廣角為Samsung JN1、2.6X 光學防震浮動遠攝Samsung JN5。新手機將加強拍攝後的AI演算，比如可以加強影片的「電影感」。

兩機同樣採用了3200萬像素前置自拍鏡組，5000萬畫素 Leica 三鏡組

國產手機在充電效能方面愈出愈勁，小米 15 Pro 電池量加大至6,100mAh、而小米 15 則有 5,400mAh 電池量，兩款機均支援 90W 有線、50W 無線快充。如加裝專用保護殼，更能使用 30W 磁吸充電。

小米 15 Pro 電池量加大至6,100mAh

軟件上將使用澎湃 OS 2 系統，除了加強AI支持，AI助手「超級小愛」可以識別、記住你的習慣，直接幫你輕鬆完成複雜操作。另一改良是具有「微架構調度器」，CPU在空轉時降低19%功耗、高負載場景IPC提升了16%、關鍵線程最大調度延時降低了46%，總之就令到手機更省電更長氣。

軟件上將使用澎湃 OS 2 系統，除了加強AI支持，最大改良是具有「微架構調度器」

中國生產手機已一步步威脅iPhone在國內市佔率，但小米CEO雷軍則認為兩者亦可共存，小米手機在今代開始將加強支援Apple硬件設備，希望蘋果用戶也能融入小米生態圈，而最令記者期待的就是小米手機可以直接一鍵無線傳輸檔案到Apple設備，Mac機亦將有app可顯示小米手機鏡像。

小米手機在今代開始將加強支援Apple硬件設備

多色選擇｜追加亮銀版／鑽石限定版

而除了一系列良看的新規格數字，今代小米15 手機有非常多不同級別的配色，能自由選擇 20 種顏色、40種配搭。另有選用3D熱彎玻璃背蓋及鋁金屬中框的進階「亮銀版」；選用鱷魚紋素皮機背及鑽飾相機面板，鑲嵌了鑽石裝飾的「鑽石限定版」。

選用3D熱彎玻璃背蓋及鋁金屬中框的小米15「亮銀版」

小米15「鑽石限定版」採用鱷魚紋素皮機背、鑽飾相機面板、更鑲嵌了鑽石裝飾。

最後來看看定價，小米 15 有 12+256／12+512／16+512／16+1TB 四種容量配置，售價為 4,499 至 5,499 人民幣，「亮銀版」則貴 200人民幣，「鑽石限定版」就只得 16+1T 配置，定價為 5,999 人民幣。至於小米 15 PRO 就有 12+256／16+512／16+1TB 三種容量配置，售價為5,299 至 6,499 人民幣，「亮銀版」同樣是加多 200。國行機 10 月 31 日起開售，香港行貨未定。