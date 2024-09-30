小米15系列外觀曝光　90W快充最新處理器加持　10月揭開神秘面紗

小米15 Pro手機通過 3C 認證入網的消息引發了廣泛關注。據悉，小米15（24129PN74C）已於上周通過該認證，支持最高 90W 快充，而小米15 Pro（2410DPN6CC）也於昨日完成認證，同樣支持 90W 快充。



這兩款機型均由北京昌數科技有限公司和藍思科技（湘潭）有限公司代工，並均採用 MDY - 14 - EC 充電器，與小米 13 Ultra 為同款。

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此外，小米15 Pro鈦金屬版（2410DPN6CC）此前已通過無線電核准，預計將與上述兩款機型一同發布。

在外觀設計上，小米15採用了6.3至6.4英寸的顯示屏，並且配備了後置三攝系統，其中主攝像頭像素為5000萬。雖然具體的攝像頭規格尚未完全公布，但可以預見的是，小米15在攝影方面的表現值得期待。

小米CEO雷軍在小米14系列的發布會上曾經表示，小米14將是最後一款以3999元起售的小米數字旗艦手機。此言一出，即意味着小米15系列的定價將有所調整。

據預測，小米15的起售價可能會定在4299元左右，具體的價格還需等到發布會當天才能揭曉。

小米15系列外觀曝光，可能會在10月23號發布。（中關村在線提供）

小米15系列預計將在2024年10月底發布。高通將於10月21日至10月23日在夏威夷舉行驍龍峰會，屆時將發布最新的驍龍8 Gen4處理器，而小米15系列很可能會在此次峰會或之後不久正式亮相。考慮到前幾代產品的發布時間，小米15系列預計會在10月下旬到11月初之間發布，剛好是一年一度的產品迭代。

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