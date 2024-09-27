Xiaomi小米14T Pro實測＋報價｜Xiaomi小米近日在港正式公布Xiaomi小米 14T系列手機，標榜高性價比的旗艦級系列。而且更是香港小米首台加入AI功能的手機，記者就提早幾日取得Xiaomi 14T Pro，立刻為大家介紹、報價、以及上手試玩拍攝以及AI新功能。



今次推出的Xiaomi 14T以及14T Pro，兩款或Xiaomi 14T都搭載旗艦級三鏡頭Leica攝影系統，包括50MP主攝、50MP長焦及12MP超廣角，充分發掘不同鏡頭所帶來的獨特影像風格。憑藉去光圈大光圈、底片級動態範圍，輔以先進的人工智能優化，即使在黑暗環境下也能拍攝出色照片，呈現出色細節與飽和度。此外，Xiaomi 14T內建多款經Leica認證的濾鏡及快門音效，讓用家有如使用專業相機一樣體驗拍攝的魅力，為攝影愛好者帶來全新的拍攝感受。

Xiaomi 14T Pro機身細節

超高性價比機能

而Xiaomi 14T Pro更搭載Leica Summilux鏡頭，並採用更大像素感光元件，配合強大的光圈光學設計，可吸收高達32%的環境光線。再加上小米最新一代的人工智能影像優化技術，無論在光線充足或微光環境下都能拍攝出色的照片，表現出色動態範圍、低噪、高細節等專業級效果。從夜晚街景到星空夜色，Xiaomi 14T Pro均能駕輕就熟，為用家帶來全出色的夜間拍攝體驗。

Leica拍攝系統，拍攝的相片質素非常不錯。

Xiaomi小米14T Pro試相：

（試相點圖放大）

性能方面，Xiaomi 14T採用了MediaTek Dimensity 8300-Ultra 處理器，而14T Pro更採用更強的MediaTek Dimensity 9300+處理器，兩者都擁有12GB Ram，記者於Xiaomi 14T Pro上利用Antutu以及Geekbench跑分，Antutu取得近200萬的分數，而Geekbench 6則取得CPU單核心近2200、多核心近7000分，而GPU更取得12500分左右，幾乎是近期其他品牌的旗艦手機的水平。

利用《崩壞：星穹鐵路》遊戲時，效果跟其他今年的旗艦手機效果相若，60fps中高畫質遊戲，完全沒有壓力。而且機身發熱情況不算太嚴重，非常不錯。以此價位的手機而言，無論打機或一般打機使用操作表現出色。

崩壞：星穹鐵路 效果相當不錯

另外，14T及14T Pro內置5000mAh大容量電池，而且更14T對應67W快充，而14T Pro更對應120W有線閃充以及50W無線快充，對於日常使用而言，非常夠用。

Xiaomi HyperOS AI智能化升級

Xiaomi小米14T系列搭載全新的Xiaomi HyperOS，不僅優化系統流暢度及多語言效能，更與Google Gemini AI助理及Circle to Search功能深度整合。Gemini可協助用家思路發散、文字創作，甚至生成自定義圖像，並提供即時翻譯等實用功能。而Circle to Search則可讓用家只需畫個圈，即可在手機畫面上搜尋相關內容，大幅提升日常效率。這些創新功能充分展現小米攜手業界翹楚，持續優化軟硬件協同，為用家帶來更智慧便捷的使用體驗。

AI助力創造力智慧轉化日常

新機還配備強大的AI影像編輯功能，可智能優化構圖、美化細節，並提供內容生成功能，大幅提升拍攝作品的質素。此外，AI肖像可根據簡單文字描述自動生成個人化頭像，為個人形象注入更多創意。無論是提升日常拍攝水平，還是探索全新創意表達，Xiaomi 14T系列的AI功能勢必能為用家賦予更多可能性，成為日常創作的得力助手。記者實試利AI執相，如「魔法消除」（去人物或指定物件」、「魔法變天」等功能，相片出來的效果都相當自然。

AI魔法變天效果

AI提高生產力與人機互動

Xiaomi 14T系列的AI功能不僅擅長影像創作，在提升工作效率方面也同樣出色。AI筆記能自動整理會議內容，提供會議紀要和要點總結，大大提高記錄效率。AI語音翻譯、AI錄音則能即時轉譯不同語言，消除溝通障礙。AI字幕功能更是觀看影片的得力助手，能自動生成並翻譯字幕，大大提升影片的觀賞體驗。記者試用AI錄音翻譯功能時，無論英文／普通話／廣東話都可以有近8/9成準確轉化文字，對於工作非常有用。

可以利用AI直接轉錄為文字

Xiaomi 14T及14T Pro售價資料：

Xiaomi 14T及14T Pro於9月27日起開始接受預訂，10月4日正式發售。

Xiaomi 14T Pro

顏色：泰坦灰色、黑色、藍色

售價（容量）：$4999（12GB+1TB）、$4,599（12GB+512GB）

Xiaomi 14T

顏色：泰坦灰色、黑色、藍色、素皮綠

售價（容量）：$3499（12GB+512GB）、$3299（12GB+256GB）

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