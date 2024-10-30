預防電腦視覺綜合症護眼8招！長時間看屏幕高危、防藍光眼鏡有效?｜平日返工或返學，不少人都會長期對著電腦、看著屏幕。不過其實這樣有可能會患上電腦視覺綜合症，嚴重可能會導致視力模糊。



電腦視覺綜合症症狀

電腦視覺綜合症 (Computer Vision Syndrome, CVS) 是甚麼？如果你長時間使用電腦或數碼裝置，雙眼經常注視屏幕，可能會出現以下視力問題，症狀包括：

眼部疲勞、眼睛乾澀、視力模糊、眼鏡度數加深、辨色能力降低、眼紅、疊影、畏光、對焦能力減弱、頭痛、頸膊痠痛及背痛。



電腦視覺綜合症症狀(資料圖片)

根據香港執業眼科視光師協會指出，研究顯示約有70至90%電腦使用者都曾經患有以上症狀。根據另一項調查顯示，美國每年有約一千萬宗個案是因使用電腦出現視力問題，而需要向視光師求診。

電腦視覺綜合症原因

「電腦視覺綜合症」有三大成因：

個人視覺問題

不正確工作習慣

不良工作環境



都市人常常要使用電腦工作，但日常使用電腦時，眼睛如果無法應付持續觀看屏幕的過量視覺需求，就有機會患上「電腦視覺綜合症」。

電腦視覺綜合症原因(資料圖片)

電腦視覺綜合症預防貼士

根據香港執業眼科視光師協會網頁想要預防電腦視覺綜合症，有以下一些貼士：

1.眼睛與電腦屏幕的距離應為50 – 70厘米 (約20 – 26吋)

2.電腦屏幕中心應該較眼睛水平低20 – 25厘米，形成一個約10至15度的下視角

3.注意室內照明光線，盡量減少眩光、陽光及反射燈光，亦可採用防眩光玻璃過濾幕

4.保持屏幕的清潔，增加其清晰度

5.要輸入文件資料時，應盡量靠近屏幕，以減少眼睛及頸部的轉動

6.每使用電腦半小時，應稍作休息，最好將視線放遠至六米以外

7.多眨眼可以保持眼睛濕潤，防止眼乾，戴隱形眼鏡人士，可以滴人造淚水

8.配戴度數正確眼鏡，提高視覺效率

電腦視覺綜合症預防貼士(資料圖片)

藍光眼鏡有冇用？

根據胡楚南眼科視科中心的資訊，佩戴有濾藍光功能的眼鏡有助應付電腦視覺綜合症。不過大家要記得電腦視覺綜合症可以由多個成因引致，即使佩戴了藍光眼鏡都要好好留意眼睛與電腦的距離及使用的姿勢。