M4 Max MacBook Pro 2024推出｜Apple 接連 3 日推出全新的 Mac 機，今日終於輪到 MacBook Pro 系列，帶來 14 吋與 16 吋，並搭載最新 M4、M4 Pro 和 M4 Max 晶片升級。不只是 M4 晶片帶來的性能升級，新加入的納米紋理螢幕（Nano-Texture Display）選項、支持 Thunderbolt 5 連接、強化的 Center Stage 鏡頭等，就算是專業級用家﹑創作人，都能享受到強大的處理能力和更佳的使用體驗。



螢幕升級納米紋理螢幕選項

新 MacBook Pro 螢幕採用 Liquid Retina XDR 技術，並加入納米紋理螢幕選項，能有效降低環境光反射，提高視覺清晰度，同時保留出色的顏色還原。新 MacBook Pro 具備更高的亮度，SDR 內容的最大亮度提升至 1000 尼特，HDR 內容則可達到 1600 尼特，對於需要高精度顯示的設計師、攝影師和剪片需要的用家來說非常有吸引力。

1200 萬像素相機 Center Stage

新 MacBook Pro 配備了升級版的 1200 萬像素 Center Stage 前置相機，不僅提供更佳的影像質量，還支持自動追蹤使用者，即使在鏡頭前移動也能始終保持在畫面中央。此外，還支持Desk View，進行視像通話時，可以同時顯示出人物與桌面的物品。

M4 系列晶片

這次新 MacBook Pro 最大亮點無疑是 M4 Pro 和 M4 Max 晶片，這兩款晶片的性能相較於前代產品有顯著提升。M4 Pro 配備 14 核 CPU（包含 10 個性能核心與 4 個效能核心）和最高 20 核 GPU，提供超高效的多工處理能力和圖像處理能力。M4 Max 則更進一步，配備 16 核 CPU 和 最高 40 核 GPU，並具備超過 500GB/s 記憶體頻寬，適合需要高圖像處理需求的專業用家。

Thunderbolt 5

新 MacBook Pro 引入 Thunderbolt 5 技術，讓 USB-C 接口的傳輸速度提升至 120 Gb/s，這對於需要高速數據傳輸的專業用家來說非常實用。無論是外接硬碟、擴展塢或多螢幕使用，Thunderbolt 5 都能提供極速和穩定的數據傳輸。

此外，新的 MacBook Pro 還配備了 HDMI 端口（支持最高 8K 解析度輸出）、SDXC 記憶卡槽和 MagSafe 3 充電口，並支持 Wi-Fi 6E 和 Bluetooth 5.3，無論是在傳輸速度還是無線連接上能滿足大部分用家的需要。

外觀設計與價格

新款 MacBook Pro 提供了太空黑及銀色外觀。即日起可以訂購，將於 11 月 8 日 (星期五) 起開始送貨。

MacBook Pro 14"

M4：$12,999 起

M4 Pro ：$15,999 起

M4 Max ：$24,999 起



MacBook Pro 16"

M4 Pro：$19,999 起

M4 Max：$27,499 起

