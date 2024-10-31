Gmail隱藏5大技巧｜指定時間銷毀信件保護機密內容/回收+排程郵件
撰文：友條新菜
出版：更新：
Gmail隱藏5大技巧｜指定時間銷毀信件保護機密內容/回收+排程郵件｜無論是學生還是上班族，都必定會使用電郵，今次為大家介紹5個Gmail隱藏5大技巧，包括指定時間銷毀信件以保護機密內容、回收及排程郵件等，讓大家在使用Gmail時更方便。
1.指定時間銷毀郵件
如果有公司的機密文件，或者涉及個人的私隱，可以使用Gmail的「切換機密模式」，在指定時間銷毀郵件，以此保護私隱。
2.
回收郵件
郵件打到一半手滑送出？發送後發現忘記附加附件？其實Gmail有回收剛發出郵件的功能，只要在Gmail的一般設定中，選擇「取消傳送」，就可以更改設定在郵件寄出後的一段時間秒內收回信件，最長時間為30秒。
3.排程發送郵件
準備放假但又要在當日發送電郵？其實在Gmail中可以設定排程發送郵件，這樣郵件就會在指定時間送出，無須當刻實時發送。
4.篩選郵件
平日太多文件無法查找想找的訊息，可以在Gmail的搜索欄，輸入關鍵字或日期，以及寄件或收件人名稱來篩選郵件。
想以使用者名稱來搜尋，可以輸入「From:[寄件者]&To:[收件人]」、如果想以日期搜尋，可以輸入「older:YYYY/MM/DD」
5.取消訂閱郵件
常常郵箱空間不足，有機會是因為太多垃圾郵件或訂閱了沒有意義的郵件。其實可以選擇取消訂閱郵件，讓郵箱更整潔。