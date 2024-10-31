Gmail隱藏5大技巧｜指定時間銷毀信件保護機密內容/回收+排程郵件｜無論是學生還是上班族，都必定會使用電郵，今次為大家介紹5個Gmail隱藏5大技巧，包括指定時間銷毀信件以保護機密內容、回收及排程郵件等，讓大家在使用Gmail時更方便。



1.指定時間銷毀郵件

如果有公司的機密文件，或者涉及個人的私隱，可以使用Gmail的「切換機密模式」，在指定時間銷毀郵件，以此保護私隱。

1.打好郵件後可以按「鎖頭」圖案「切換機密模式」

2.選擇想銷毀的時間

3.設定完成後可以發送

2.

回收郵件

郵件打到一半手滑送出？發送後發現忘記附加附件？其實Gmail有回收剛發出郵件的功能，只要在Gmail的一般設定中，選擇「取消傳送」，就可以更改設定在郵件寄出後的一段時間秒內收回信件，最長時間為30秒。

1.在設定中選擇取消傳送郵件的期限

2.往後傳送郵件後都可以在期限內取消傳送

3.排程發送郵件

準備放假但又要在當日發送電郵？其實在Gmail中可以設定排程發送郵件，這樣郵件就會在指定時間送出，無須當刻實時發送。

1.點擊「傳送」旁的「箭頭」，再按「排定發送時間」

2.彈出方塊選擇時間

4.篩選郵件

平日太多文件無法查找想找的訊息，可以在Gmail的搜索欄，輸入關鍵字或日期，以及寄件或收件人名稱來篩選郵件。

想以使用者名稱來搜尋，可以輸入「From:[寄件者]&To:[收件人]」、如果想以日期搜尋，可以輸入「older:YYYY/MM/DD」

5.取消訂閱郵件

常常郵箱空間不足，有機會是因為太多垃圾郵件或訂閱了沒有意義的郵件。其實可以選擇取消訂閱郵件，讓郵箱更整潔。