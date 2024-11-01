網民指iPhone 16相機控制鍵常誤觸不方便　Apple親教1招正確用法

蘋果新推出的iPhone 16、iPhone 16 Pro在右側電源按鍵下方，新增｢相機控制按鍵｣，除了可透過長按快速啟動相機功能，並且透過「半按」進行影像對焦，不過，近日有果粉表示，使用iPhone 16時，在滑手機時常不小心按到，「相機就開了，原本在做的事情被中斷」，讓他覺得這功能弊大於利。



貼文一出，有內行人建議在設定中「改成按2下」即可解決，而蘋果官方對於這功能，日前也釋出影片解釋，發揮此功能最大效能的方式。

如何防止iPhone16「相機控制按鍵」誤觸？

有果粉表示，使用iPhone 16時，滑手機時常不小心按到「相機就開了」。（Apple）

近日有網友在PTT上，以「有人也會常不小心按到相機鈕嗎？」為題表示，新買的iPhone 16手機剛入手，並裝上原廠透明殼，原本對新的相機按鈕很期待，不過實際使用幾天後，發現滑手機時常常不小心按到這按鍵，導致相機開啟，做事常常被中斷，令他直呼，「好像弊大於利」。

原PO詢問，若把相機按鈕設為「無功能」，反而浪費這個設計，

有人也會有這疑惑嗎？後來如何解決呢？

網友紛紛在底下回應，

「一堆功能根本放在那邊當花瓶，浪費可大了」、

「我是拿著使用中不會，但從口袋拿起來偶爾會誤觸」、

「不會，倒是滑掉訊息常開到相機」、

「用原廠殼跟挖洞殼從沒這問題」。



也有果粉建議，「可以去設定相機按鈕感應重調」、「改成按2下打開」。

iPhone 16「相機控制按鍵」如何使用？

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根據外媒《9to5mac》報導，蘋果在官方YouTub發布了一則iPhone 16的影片，展示相機控制按鍵的功能，用戶只要用手按下手機右側電源按鍵下方的「相機控制按鍵」，就可以啟動相機快門，另外透過左右滑動方式對應拍攝模式、參數。

蘋果官方影片中，不僅強調按鈕能快速開啟相機，還支援手勢操作，蘋果官方也在影片中釋出一大暗示，影片中可見，「相機控制按鍵」幾乎只在橫向模式的狀況下使用，也就是說，「橫向拍攝」其實才是相機控制按鍵發揮最大效能的方式。這也解釋了為什麼許多用戶在直式，單手持握下使用手機，手指操作會覺得不方便，反而在雙手同時橫向拿相機時，會比較好操作。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone 16相機控制鍵怎麼用才對？他直呼「常誤觸不方便」蘋果親教1招正確用法，功能更強大】