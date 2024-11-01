Tesla App更新後傳可Apple Watch當車匙｜發動車輛更可遙控駕駛？｜近日有傳Tesla研究推出新App 車主可將Apple Watch當車匙用，以解鎖及發動汽車。



Tesla傳將推出新App 車主可將Apple Watch當車匙用

目前Tesla車主可以在App Store下載應用程式，以Apple Watch去操控車上部份功能，不過開門、發動車輛等動作仍需要車主身在汽體旁邊、使用車匙操作；但近日就有外媒報導，Tesla似乎正在積極改良其官方Apple Watch程式，讓智能手錶成為Tesla的電子車匙，且可以直接用手機進行更多操作。

Tesla傳將推出新App (資料圖片)

根據Tesla App Updates網站的資料，其代碼中包含了三個與「手錶」相關的資料，這些資料似乎證明Tesla正在開發Apple Watch應用程式，編碼包括：

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若然Tesla可以用Apple Watch 作車匙，確實對車主來說是一個天大的喜訊，由其是當iPhone無電或遺留在家中時，能夠使用Apple Watch控制。

車主可將Apple Watch當車匙用 (資料圖片)

Android用戶有冇份？

Tesla在今年曾透露將開發Apple Watch應用程式。有外媒猜測Tesla亦會開發Android的應用程式，不過Tesla 傾向於先在iOS上推出功能，接著才會研究Android用的應用程式。

Apple Watch和iPhone現時都有一個名為「CarPlay」的內置功能，這個用家可透過Apple Wallet去管理數碼車匙，若然Tesla推出Apple Watch應用程式的話，可能會有更多獨家功能，包括遠程車輛控制等。