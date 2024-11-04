有網民說起，每晚手機都會關機一次，認為這樣可令手機得到休息、延長使用壽命；亦有人反指手機買回來開機後從來未關過機，一切運作正常，每天一開一關根本多餘。兩派人開始爭論「永不關機」「每天關機」那一種做法對手機最好。原來專家指出，各自都有其優點／缺點，更可能影響手機壽命，甚至令駭客有機可乘，更容易入侵偷取你的資訊。



開關頻繁令手機耗損大？

有意見指手機開關次數愈多，對手機損耗愈大。理論是每次關機再重啟，手機即需要重新讀取大量數據，會對記憶體產生一定程度損耗。但專家指這個理論本身成立，但不切實際，就當你一天重啟1次，那10年也不過3650次，如果手機質量正常，當中產生的損耗根本微乎其微、可以不理。只有手機本身就存在質量問題，才需要擔心頻繁開關機縮短手機壽命。

開關頻繁令手機耗損大？

經常開關機更耗電

如果要數開關頻繁對手機影響最大的，可能是電池。有些用家以為晚上關機，可以延長電池壽命，但其實手機在重開縑重載各種數據時，CPU需要高速運轉、從而增加耗電。想省電不如在睡前開省電模式，任由手機進入待機狀態，手機系統會自動因應使用量調節CPU功率從而省電，所以為了保護電池而又關又開，可能是多止一舉。

經常開關機更耗電

長期不關機會導致運行速度變慢

那不就代表「手機永不關機？」理論勝出了嗎？其實也不盡然，有時當手機用了一段時間開始lag機、操作不順，可能是因為app運行過程中系統儲存了過多垃圾檔，加上不少app都在背景運作，時間一久垃圾越來越多，此時的確應該來一次重新開機，真的會令操作變順。

長期不關機會導致運行速度變慢

美國國家安全局NSA專家建議：手機一星期重啟一次

專家建議這操作可以『每週重啟一次』，等手機清理無用的垃圾資料、關閉多餘不用的後台背景程式，令手機變得流暢；當然實際還是由用家自行斷定，沒覺得手機卡卡的、大可不必做。信不信由你，美國國家安全局NSA在2024年發表的「智慧型手機使用安全指南」中，更指手機變慢有可能是被惡意程式監控（亂駁公眾WiFi/亂裝apk都有機會中伏），NSA建議手機最好每周重開機一次，能有效阻止惡意程式與主機連接避免駭客攻進行「零時攻擊」（zero-click exploits）。

美國國家安全局NSA專家建議手機一星期重啟一次

總結：手機永不關機？每天關機？其實對手機壽命都不存在嚴重影響，但為了令操作順暢又安心，每星期關機重開一次，似乎是個好習慣。