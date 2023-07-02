長時間不關手機會減短使用壽命？教你查看連續使用時長及保養方法

你主動關過手機嗎？



相信至少有90%的「機友」們，回答都是沒有。在十年前，手機大部分還都是可拆卸電池，我們可能還需要關閉手機，拆開後蓋更換電池。但現在手機電池容量都挺大，再搭配上定製系統、快充，手機幾乎很少有沒電自動關機的情況發生。

既然如此，再來猜猜你的手機連續運行了多長時間？本文會教你一個查看的小方法，結果我是完全沒想到的。

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1、查看手機運行時間的小方法

如果你是Android手機，可以進入設置頁面，在上方的搜索框中輸入「累計」，點擊搜索出的「開機累計時長」，就能看到精準時長了。如下圖，我的手機已經有138小時，也就是5天半沒關過手機。

或者，在設置中找到「關於本機」、「狀態訊息」，拉到最下面也能看到。

說實話，這個時間比我想象的要短的多。不過仔細想想，可能是因為上周版本更新過，或者是半夜玩手機睡著了，電量耗完關了機。

2、長時間不關機，會有危害？

長輩經常會說，電器設備別一直開著，長時間使用可能會「燒壞」，那手機長時間不關機，會損壞使用壽命嗎？

上結論，其實不會。手機這種通訊設備，設計初衷就是為了讓用戶長時間使用，因此肯定考慮到長時間待機使用的環境，內部的硬件都比較「結實」，廠商也會推出一系列優化技術。

不過，偶爾重啟下手機，重新刷新下系統，還是有助於提升運行流暢度的，這在老手機上更有效果。

3、談談手機保養

最後，咱們再來簡單提幾點保養手機的小技巧，不用刻意照著做，畢竟手機不是「供著」的，愛咋用咋用！

1、充電不要等到沒電了再充，晚上玩手機如果睡著了，電量耗盡關機，理論上是會降低電池內鋰離子活性的，最好在睡覺之前就充好。

2、如果平時不怎麼玩遊戲，就帶上手機殼，打遊戲時感覺機身發燙再摘掉，或者套個散熱器，儘量避免手機長時間處於高溫狀態。

3、手機自帶的系統清理隔幾周就用一次，清理下緩存，卸載一些不常用的APP，有助於保證手機運行流暢。

4、少在廁所等潮濕環境用手機，雖然現在很多旗艦都有IP64、IP68，但它們僅針對短時間潑濺，手機上的接口很難阻止水蒸氣進入。

你有多久沒關過手機了？

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