Apple承認「這款」iPhone有問題 這段時間製造可免費維修｜Apple 近日宣佈推出一項針對iPhone 14 Plus的維修計劃，只要是這段時間製造的iPhone 14 Plus都可以享有免費維修服務，即睇詳情。



Apple承認「這款」iPhone有問題 推免費維修計劃

Apple近日宣布針對iPhone 14 Plus推出了一項新的免費維修計劃，以解決相機問題。根據Apple的說法，有一小部份iPhone 14 Plus無法顯示使用後置相機拍攝的圖片預覽。受影響的裝置製造時間在2023年4月10日至2024年4月28日之間，用家可以到指定鏈結輸入序號查看自己是否合資料參加免費維修計劃。

免費維修計劃鏈結：即按

Apple承認「這款」iPhone有問題 推免費維修計劃 (Apple)

自貴維修用戶可獲退款

Apple表示，受影響的用戶可以前往Apple零售店或Apple授權服務提供商尋求幫助，另外在維修之前，請將 iPhone 備份到 iCloud 或電腦。了解有關準備 iPhone 進行維修的更多資訊。這項新計劃涵蓋首賣起三年內合資格的iPhone 14 Plus型號，已經支付後置相機維修費用的用戶也可以聯繫Apple申請退款。