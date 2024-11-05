日本新防詐騙手法｜接駁鈴聲提醒強制錄音通話令騷擾電話大幅減少｜最近詐騙電話越來越狂猖，日本為了防止電話詐騙，地方政府向民眾借出裝置，會強制錄音通話內容，令詐騙電話大幅減少。



日本新防詐騙手法｜接駁鈴聲提醒強制錄音通話

有日本網民在X上分享防詐騙方法。指如果家中有高齡人士，擔心家裡接到詐騙電話，可以查詢一下當地政府是否提供防止詐騙的電話裝置租借服務。這種裝置會對所有接收到的通話播放「為了防止詐騙受害，通話內容將被錄音」的提示，同時也會進行錄音。安裝過程也非常簡單。

騷擾電話大幅減少

樓主分享之後有網民指自己家中都有使用，感覺使用後詐騙電話的確減少了：「自從安裝了這個裝置後，可疑的推銷電話明顯減少，真是非常感謝。如果有什麼不光彩的事情，肯定不想被錄音吧」，亦有人指相關裝置即使不租借，在網上買都是數千日圓。記者Amazon上搜索，發現只要6613日圓(約337港幣)就可以入手此裝置。

騷擾電話大幅減少

另外香港亦有公司出售附有錄音聲明的電話錄音機，不過大部份都只適用於固網電話。

另外香港亦有公司出售附有錄音聲明的電話錄音機，不過大部份都只適用於固網電話。

3招電話防騙貼士

雖然樓主的媽媽誤將詐騙電話當成鬼來電，不過確實有些騙子真的像冤鬼纏身一樣不停騷擾用家，想要提防騙子，即睇3招電話防騙貼士。

1. 認清官方聯絡方式 留意SMS「#」認證



了解平台主動聯絡客戶的方式，如銀行及電訊商官方短訊會由「#」開頭發送。

2. 留意「藍剔」認清官方帳號認證



確保聯繫的商戶社交媒體及WhatsApp帳號已取得官方「藍剔」認證。

3. 核實來電者身份



可以使用HKJunkCall或香港警方的「防騙視伏器」判別公營機構的來電，以免流出重要資訊。HKJunkCall另設白名單，HKJunkCall亦強調回報訊息不容許包括號碼持有人的個人資料，網站也有機制防止起底等行徑，讓市民在使用時更安心。一旦對來電者身份感到疑惑，應立即核實其身份，勿因心急或恐懼向對方交出個人資料。