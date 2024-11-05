漂流教室作者楳圖一雄逝世｜以漫畫《漂流教室》、《貓目小僧》、《誠仔》而聞名的漫畫家楳圖和夫（本名楳圖一雄）於10月28日逝世，享年88歲。事件由小學館出版社於11月5日代為宣布，據悉喪禮已由親友私下舉行。



楳圖一雄最知名且曾被改篇為真人版的《漂流教室》，早在1972年已率先玩時間穿越及平行時空，講述大和小學受大地震影響，連同校舍跟部份師生一同時間漂移到另一個滿是怪獸、四處都被受污染、生存物資緊絀的異世界，後來才知道這裡是經無數戰爭、耗盡資源後的末日地球。一班小學生為生存和物資不斷自斷自相殘殺。反映出作者對地球資源耗盡、再不環保止戰，人類必定滅亡的擔憂。

楳圖一雄最知名且曾被改篇為真人版的《漂流教室》

楳圖一雄最知名且曾被改篇為真人版的《漂流教室》

楳圖一雄亦很早就寫人工智能、穿越、異世界等題材，天馬行空的構思與《小飛俠阿童本》的手塚治虫、《多啦A夢》的藤子不二雄不相上下。他作品風格怪異，又喜歡奇裝異服，絕對是同年代的漫畫界鬼才。有關方面對楳圖先生仙遊發表聲明：「生前，楳圖希望自己的作品能傳遍世界各地，永遠被人傳頌。他也深信自己作品的藝術價值。我們希望他的這份志向能永遠留在大家心中。在此深深感謝一直以來支持閱讀的讀者們，以及所有相關人士的幫助。」

楳圖一雄亦很早就寫人工智能、穿越、異世界等題材

楳圖一雄1936年出生於和歌山縣伊都郡高野町，在奈良縣長大。他從小學四年級開始畫漫畫，同時拿手於創作怪異風格及搞笑風格，因《蛇女》被譽為「恐怖漫畫之神」，搞笑漫畫《誠仔》亦大受歡迎，推出很多玩具figure，其中主角用手指做出的「GWASHI」動作更成為一種社會現象。

楳圖一雄1936年出生於和歌山縣伊都郡高野町

此外，他還創作了《漂流教室》、《貓目小僧》、《大蛇》、《洗禮》、《我是真悟》、《神之左手惡魔之右手》、《14歲》等多部暢銷作品。2022年，他時隔27年推出新作《ZOKU-SHINGO》。2019年，他獲頒文化廳長官表彰，2023年獲得第27屆手塚治虫文化獎功勞獎。