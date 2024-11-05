邊玩手機邊充電｜12歲泰女觸電吐血身亡真相揭密．充電安全別忽視｜上月28日，泰國發生了一宗令人心痛的命案。一位12歲女孩邊玩手機邊充電，結果在睡覺時觸電吐血身亡，即睇詳情及充電安全貼士



玩手機時充電泰國12歲女睡覺觸電吐血身亡

10月28日下午5點，泰國一位12歲的女孩在屋內一邊玩著姐姐的手機，一邊駁著電源為手機充電。家人初時以為妹妹只是玩累了倒頭就睡，後來姐姐發現妹妹已經昏迷、呼吸微弱且嘴角有血，駁著電源的手機依然緊握在手，猜測手機短路漏電，妹妹在觸電時未能及時放手，估計在觸電後昏迷了長達20分鐘，雖然已儘速送院搶救，然而卻為時已晚、返魂乏術。

女孩父親表示他試圖將女兒從家中帶到附近的商店尋求幫助，但救援人員到達時，女兒已經失去了生命跡象。(thairath)

女孩父親表示他試圖將女兒從家中帶到附近的商店尋求幫助，但救援人員到達時，女兒已經失去了生命跡象。他提到，女兒經常在玩手機的同時充電，雖然他多次警告，但她不聽勸告，最終導致了這次悲劇。

女孩父親表示他試圖將女兒從家中帶到附近的商店尋求幫助，但救援人員到達時，女兒已經失去了生命跡象。(thairath)

Apple 官方手機充電安全貼士

Apple官網曾發表了一篇「iPhone的重要安全資訊」，向有在入睡時同步駁火牛為手機充電習慣的用家發出3大警告。雖然Apple官方主要針對iPhone及iPad的充電安全，不過安全貼士適用於全部手機及平板。

警告1：手機要放在通風處充電

在使用或充電時，保持 iPhone、電源轉換器和任何無線充電器置於通風良好的環境。不是叫你完全不能充過夜，但iPhone一定不能被床鋪遮蓋，也要留意別讓羽絨被、枕頭蓋住手機，在長時間通風不佳、熱度無處散去的情況下充電一整晚，手機的電池有可能因過熱而損傷。

警告1：手機要放在通風處充電

警告2：充電中的手機避免與身體接觸

充電中的機背及充電線駁口位或會發出高熱，請避免皮膚長時間接觸充電線和接頭，更要避免睡或坐在充電線或接頭上，以免會造成不適或受傷。這一項警告，其實也或多或少適用於將手機+「尿袋」同時放在褲袋充電的人。

以下為例子：2016年澳洲一位孕婦 Melanie Tan Pelaez，在床上一邊駁火牛為iPhone 7 充電，一邊用機看電影，不經不覺就睡著了，第二天早上醒来時發現手臂刺痛，燒傷痕跡剛好與手機及充電器的形狀吻合。事件中手機及火牛並無起火或燒毀，傷口為長時間接觸高熱物體的燙傷。

警告2：充電中的手機避免與身體接觸｜

警告3：遠離熱源

手機和火牛都要盡量遠離熱源，比如電暖毯、暖風機，發熱的電器表面，這樣同樣有機會導至手機過熱。而除了駁火牛，使用行動電源（俗稱：尿袋）為手機長時間充電時更要小心，市面充斥劣質製品，內地一名 20 歲少女2月時就在小紅書上分享，玩手機時使用行動電源幫手機充電，然後放在床邊就睡著。突然約在 12 月 10 分一行動電源竟發生爆炸起火，爆炸聲亦驚醒少女並指出，爆炸火苗升到坐在床上的高度，而且臉只在行動電源半隻手指距離，差一點就被毁容。