Logitech電競新系列PRO 2 LIGHTSPEED滑鼠、耳機、G915 X鍵盤開箱｜Logitech最近推出了新系列的電競產品，今次為大家開箱PRO 2 LIGHTSPEED滑鼠、PRO X 2 LIGHTSPEED耳機及G915 X鍵盤。



早前Logitech發佈了一系列電競新品，包括PRO 2 LIGHTSPEED滑鼠、PRO X 2 LIGHTSPEED耳機及G915 X鍵盤。提升遊戲玩家的使用體驗。今次小編為大家開箱實測其功能。

PRO 2 LIGHTSPEED滑鼠、耳機、G915 X鍵盤開箱 (黃寶瑩攝)

PRO 2 LIGHTSPEED滑鼠

PRO22 LIGHTSPEED 第二代無線電競滑鼠，左右手皆可以使用。設計貼近手型，加上重量較輕，只有80克。有助使用時快速移動。PRO 2 LIGHTSPEED 配備 HERO 2 感應器及 LIGHTFORCE 技術，可以延長電池壽命，聲稱有高達 95 小時的續航力，長期打機使用都不用充電。

PRO 2 LIGHTSPEED滑鼠 (黃寶瑩 攝)

滑鼠機身一共有4個磁吸式快捷鍵按鈕，分別在右側和左側，每邊兩個。用家可以在Logitech的應用程式G HUB中自己設定動作。不需要使用快捷鍵的用家也可以替換普通的按鍵帽，以防誤觸。除了快捷鍵之外，在G HUB中亦可以設定不同遊戲中的靈敏度。機身燈光的效果則可在Window設定中設定。外觀一共有黑、白、粉紅色三色可供選擇。

PRO 2 LIGHTSPEED滑鼠 (黃寶瑩 攝)

PRO 2 LIGHTSPEED滑鼠 (黃寶瑩 攝)

在G HUB中亦可以設定不同遊戲中的快捷鍵

在Window設定中可以設定機身燈光的效果

在G HUB中亦可以設定不同遊戲中的靈敏度

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售價及詳情

PRO 2 LIGHTSPEED滑鼠售價： $999

顏色：黑/白/粉紅色

感應器: 英雄 2

解析度: 100 – 44,000 DPI

最大加速: >88 G 2在

最大速度: >888 IPS 3

最大報告率: 1000 Hz (1 毫秒)

PRO X 2 LIGHTSPEED無線遊戲耳機

除了滑鼠之外，亦有PRO X 2 LIGHTSPEED無線遊戲耳機，方便遊戲時與隊友溝通。PRO X 2 LIGHTSPEED 耳機採用了50 mm石墨烯單體，讓玩家更有臨場感及聽到更多資訊，除此之外。耳機電池續航力亦不俗，最長可以達到50小時。耳機的耳墊可以旋轉及調較長長短，可以配合更多不同頭型。用家可以用多種方式連接耳機，包括LIGHTSPEED 無線技術、藍牙和 3.5 mm。

PRO X 2 LIGHTSPEED無線遊戲耳機 (黃寶瑩 攝)

耳機的咪高風為可拆式，拆下之外可以連接藍芽手機，外出使用。除了藍芽配對按鈕及開關按鈕之外，耳罩下配有滾輪可以調較音量，以及有靜音掣可以一按馬上靜音。

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PRO X 2 LIGHTSPEED耳機售價及詳情

售價：$2,199

顏色：黑/白/粉紅色

單體: Graphene 50 mm

磁鐵: 釹

頻率響應: 20 Hz-20 KHz

阻抗：38 Ohms (被動): 38 Ohms

靈敏度: 87.8 dB SPL @1 mW & 1 cm

無線範圍: 最遠達 30 公尺

G915 X 輕薄有線電競鍵盤

分別有G915 X LIGHTSPEED 及 TKL 兩個版本，方便不同用家選擇。G915 X LIGHTSPEED 系列無線鍵盤厚度為 2.3 厘米，是 Logitech G 最纖薄的無線電競鍵盤之一；按鍵觸發行程從 1.5 mm縮短至 1.3 mm，令反應更為迅速。G915 X 外表為鋁合金材質，並配備雙射出成型 PBT 鍵帽。另外設有滾軸可以快速控制媒體音量。連接方面，G915 X鍵盤支援 LIGHTSPEED 無線連接、藍牙連接及 Type-C 有線連接三種模式，可以用不用方式連接。

G915 X 輕薄有線電競鍵盤 (黃寶瑩 攝)

設有滾軸可以快速控制媒體音量(黃寶瑩 攝)

分別有G915 X LIGHTSPEED 及 TKL 兩個版本選擇(黃寶瑩 攝)

在G HUB中用家可以在色板中選擇心儀的顏色，然後更改鍵盤的燈光顏色。另外鍵盤亦配有 9 個「KEYCONTROL」自訂功能鍵，每個按鍵最多可設定 15 種功能。可以自定義快捷鍵以及在遊戲中想停用的按鍵，以提升不同遊戲的表現。

在G HUB中用家可以在色板中選擇心儀的顏色，然後更改鍵盤的燈光顏色

自定義快捷鍵

選擇在遊戲中想停用的按鍵，以提升不同遊戲的表現。

TKL版本 (黃寶瑩 攝)

G915 X鍵盤售價及詳情

G915 X LIGHTSPEED售價：$1,999

TKL 版本售價： $1,799

顏色：黑/白

觸發點: 1.3mm

總行程: 3.2mm