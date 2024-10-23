iPad Mini 7（2024）開箱實測｜iPad Mini 7（2024）終於正式推出，今代外觀上雖然與上代好像沒有什麼變化，但內在性能大幅提升，更是最平玩可玩Apple Intelligence的裝置！立刻開箱為大家上手實測，以及分析大家值不值得升級。



iPad Mini 7 上手實測，究竟與上代有幾多分別？

iPad Mini 7開箱：主機外，還配備USB Type-C線以及對應20W輸出的火牛

便攜設計持續出眾

iPad mini 7 延續了上一代機型的輕巧便攜設計，搭載8.3 吋 Liquid Retina 顯示屏，手感舒適，單手操作輕鬆自如。儘管外觀大致沿用，但在質感和細節上都有改善。記者實測發現，新機型成功解決了上代的「果凍屏」效應，滑動操作更加順暢自然。這樣的設計延續，既沿襲了廣受好評的機身設計，又注重對使用體驗的優化，堪稱是「穩中求進」的得當之選。

iPad Mini 7 unbox 開箱

強大性能大幅提升

全新 iPad mini 7 搭載了最新的 A17 Pro 晶片，與上一代 A15 Bionic相比，官方指CPU效能提升高達30%，GPU效能更是飆升25%。在各類應用場景下，iPad mini 7 都能流暢高效運行，無論是高畫質遊戲、4K 影片剪輯，還是多任務並行，都展現出了非凡的速度表現。編者的跑分測試結果也佐證了這一點 - 單核心跑分高達2850分，多核心更是高達7100分，Antutu綜合跑分超過165萬分，堪稱是目前平板市場上最強勁的硬件之一。

安兔兔跑分：iPad Mini 7（左）、：iPad Mini 6（右）

Geekbench 6 CPU跑分：iPad Mini 7（左）、：iPad Mini 6（右）

Geekbench 6 GPU跑分：iPad Mini 7（左）、：iPad Mini 6（右）

3D Mark Wild Life Extreme Stress Test測試：iPad Mini 7可以全程穩定跑分、：iPad Mini 6

記者實試打機、玩《崩壞星穹鐵道》時，發現的確比上代iPad Mini 6的表現更好，可以很穩定地以60fps顯示，而舊機只有大約45-50FPS左右。

因為機身散熱比iPhone更好，打機表現隨時比15 Pro更穩定。

與此同時，iPad mini 7 的RAM容量也從4GB升級至8GB，除了可以玩AI（Apple Intelligence），更大大提升了多任務處理能力，在跳轉程序、切換應用時更加流暢。可以說，全新iPad mini 7 在性能方面已經達到了旗艦級別，完全滿足日常各類需求，即使是對性能有較高要求的用戶，也能從中獲得極致的使用體驗。

全新Smart Folio套以及對應Apple Pencil Pro

Apple Pencil Pro 完美融合

iPad mini 7 的升級不止於硬件，在軟件體驗上也有了長足進步。最值得一提的是，它全面支援Apple Pencil Pro，大大拓展了手寫、繪畫等應用場景。新款Apple Pencil Pro不僅繼承了之前的傾斜角度和壓感功能，還新增了輕觸感應、靈活旋轉等人性化設計，能為用戶帶來更自然流暢的創作體驗。

對應Apple Pencil Pro，比之前的Apple Pencil 2的操作及筆觸升級

對應懸浮感應功能，以及可筆杆觸控感應操作。

更重要的是，這款Apple Pencil Pro能夠與iPad mini 7的超便攜設計完美融合，無疑是藝術創作和手寫筆記的絕佳搭檔。

iPad mini 7 在其他方面的升級同樣引人注目。在相機方面，後置1200萬像素廣角鏡頭搭載 Smart HDR 4技術，可以拍攝出更加細緻自然的照片，前置1200萬像素鏡頭則支援人像模式，非常適合視頻通話和自拍。亮點之一是，新機還具備AI 文件識別掃描功能，能夠自動識別文件並消除陰影，為工作和學習帶來便利。

另外，iPad mini 7 全面支援Wi-Fi 6E，最高速率可達上代的2倍；USB-C接口數據傳輸速度也提升至10Gbps，比上一代快了一倍。記者利用WD_BLACK的SSD傳輸一個4GB的文件，舊iPad Mini 6需時10秒，而新機iPad Mini 7只需要4.5秒左右，對於時常需要傳輸影片、大型文件時，的確更為快捷方便！唯一讓人遺憾的是，新機取消了實體SIM卡槽，改為全面使用eSIM，可能會對部分用戶的網絡選擇帶來些許限制。

iPad Mini 7新機對應20W有線快充，而舊iPad Mini 6最高只有10W左右充電速度。

傳送4GB文件，大約只需要4秒左右。

性價比出色 定位更加突出

相比上代iPad mini 6，全新iPad mini 7的定價反而略有下調。128GB版本只售$3799，比上代便宜200元，而且容量也加倍。再加上前述的性能飛躍、功能升級，iPad mini 7無疑是性價比非常出色的產品。

利用iPad Mini 7用來睇書、打機非常就手

相對於現有iPad mini 6用戶而言，如果只是日常上網、影音娛樂等基本需求，升級至iPad mini 7可能並非必需。但如果希望擁有更出色的性能表現，或對手寫、繪畫、多任務運作等，有更高需求，而又對應Apple Intelligence的機種，iPad Mini 7無異是最抵玩的選擇。

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7規格對比

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7規格對比

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7規格對比

iPad Mini 6 vs iPad Mini 7規格對比