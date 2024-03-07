Apple 警告手機不要插著充電火牛入睡：對電話與用家同樣構成危險｜不少人在入睡前都會躺在床上玩手機，更甚麼拿著手機玩到一半就睡著了、還駁著火牛充電充過夜！生產 iPhone 的 Apple 公司近日就特別發出警告信，提醒手機用家注意iPhone（及其他智能手機）的充電安全，如果你習慣在入睡時讓手機一整夜駁著火牛充電，就需要注意避免3大伏位，否則對手機和用家本身同樣構成危險！



近日，蘋果公司官網發表了一篇「iPhone的重要安全資訊」，向有在入睡時同步駁火牛為手機充電習慣的用家發出3大警告：(雖然Apple的公告是針對iPhone/iPad，但都適用於任何智能手機或平板電腦，而下文為求簡單，文字只寫iPhone)，手機壞事少，分分鐘搞出火災。

設計圖片

「iPhone的重要安全資訊」截圖

警告1：手機要放在通風處充電｜在使用或充電時，請保持 iPhone、電源轉換器和任何無線充電器置於通風良好的環境。不是叫你完全不能充過夜，但iPhone一定不能被床鋪遮蓋，也要留意別讓羽絨被、枕頭蓋住手機，在長時間通風不佳、熱度無處散去的情況下充電一整晚，手機的電池有可能因過熱而損傷。

警告1：手機要放在通風處充電

警告2：充電中的手機避免與身體接觸｜充電中的機背及充電線駁口位或會發出高熱，請避免皮膚長時間接觸充電線和接頭，更要避免睡或坐在充電線或接頭上，以免會造成不適或受傷。這一項警告，其實也或多或少適用於將手機+「尿袋」同時放在褲袋充電的人。

以下為例子：2016年澳洲一位孕婦 Melanie Tan Pelaez，在床上一邊駁火牛為iPhone 7 充電，一邊用機看電影，不經不覺就睡著了，第二天早上醒来時發現手臂刺痛，燒傷痕跡剛好與手機及充電器的形狀吻合。事件中手機及火牛並無起火或燒毀，傷口為長時間接觸高熱物體的燙傷。

警告2：充電中的手機避免與身體接觸｜

警告3：遠離熱源｜手機和火牛都要盡量遠離熱源，比如電暖毯、暖風機，發熱的電器表面，這樣同樣有機會導至手機過熱。而除了駁火牛，使用行動電源（俗稱：尿袋）為手機長時間充電時更要小心，市面充斥劣質製品，內地一名 20 歲少女2月時就在小紅書上分享，玩手機時使用行動電源幫手機充電，然後放在床邊就睡著。突然約在 12 月 10 分一行動電源竟發生爆炸起火，爆炸聲亦驚醒少女並指出，爆炸火苗升到坐在床上的高度，而且臉只在行動電源半隻手指距離，差一點就被毁容。

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美國消防救援隊曾在TikTok發出相似警告

在睡著時因手機過熱引至火災的情況雖罕見但並非完全沒有，消防員就曾在官方TikTok拍片提醒網友手機充電充通頂的危險性！原因有3：首先現時很多智能手機都有高功率快充，快的代價是發出高熱，如果使用廉價又或是有缺陷的劣質手機充電線，很可能會過熱自燃，當你睡著時不會聞不到任何氣味，很可能就會葬身火海，而電子產品起火時引發的氣體更可能會令你暈眩，後果不堪設想。

記者舉個例子，英國伯明翰一位17歲少女Amie Hall 在2021年就曾出事，她在睡覺前把iPhone手機放在床頭充電，充電器在凌晨2時左右突然自燃起火，被熱力驚醒的她發現床單和羽絨被已燒黑穿洞，跳床逃生後驚範臉頰已被燒傷。

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消防員以他們的角度提出最安全的建議：「希望市民只在清醒、親身在場的情況下為手機充電，不會充著睡、充電中的手機別離開視線范圍。」 雖然難以一一照做，但還是打醒精神，不要輕視充電過熱帶來的風險。

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