Apple推出 iOS18.2 beta版，今次把更多的 Apple Intelligence 功能開放使用，當中最令果迷期待的，必數 Visual Intelligence 功能。記者實試後發現，當ChatGPT 融入在iOS系統後，方便程度是以前完全不能比擬，甚至可以一鍵幫用家計算食物的卡路里，非常方便。



Visual Intelligence 把AI功能融入到相機，在iOS 18.2版本中，用家只要透過相機拍攝物件，Apple Intelligence 就能幫你在Google找出相似的圖片，甚至透過 ChatGPT 解答用家對相中物件的疑問，例如動植物品種、翻譯，以及店舖資料等。透過AI功能，一鍵幫用家完成搜尋過程，無需在瀏覽器中自行搜索，非常方便。

記者實試 Visual Intelligence 發現，首先只要長按 iPhone 16 系列的拍攝按鈕，就能啟動 Visual Intelligence。當用家拍攝物件後，可以選擇在Google搜尋相似的圖片，搜索速度非常快，而且準確。另外，點擊「Ask」可透過 ChatGPT 查找相中物件的詳細資料。不過香港用家想使用的話，就要看把 iPhone 設定為美國地區，語言設定為English（US），以及使用 VPN 才能啟動 ChatGPT。

Visual Intelligence 的潛能非常之大，記者實測拍攝食物時，ChatGPT能分析食物的類型和容量，快速計算出大約的卡路里，對於正在減肥或健身的用家來說非常實用。基本上，只要對眼前的事物有疑問的話，就能透過這功能向CHATGPT查詢，甚至不需要用家自行GOOGLE。