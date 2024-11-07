iOS 18.2將有BatteryIntelligence新功能　助你精準掌握充電時刻

據最新報道，蘋果公司計劃在即將發布的 iOS 18.2 系統中引入一項名為「BatteryIntelligence」的新功能。這個框架可以幫助用戶預估 iPhone 充電所需時間，以及充電至 80% 所需的具體時間。



通過分析當前 iPhone 充電狀態，該框架能夠提供準確的預估結果，並及時向用戶通知。這一功能目前仍處於開發階段，尚未正式啟用。蘋果仍在對其進行測試和優化，預計會在未來的 iOS 18.2 更新中與用戶見面。

+ 7

此前，在 iOS 18 系統中已經增加了一系列與電池健康相關的功能。現在，用戶可以設置 iPhone 的最大充電限制為 80%、85%、90% 或 95%，以延長電池使用壽命。此外，系統還會根據情況提示用戶是否使用慢速充電器進行充電。

這項新功能對於那些需要準確預知手機充電所需時間的用戶來說非常重要。它將幫助他們更好地管理手機的使用時間和充電計劃。不過需要注意的是，目前該功能仍處於試驗階段，並且僅適用於部分機型和地區。

BatteryIntelligence推出後，應會是iOS系統另一新亮點。（9to5mac.）

未來隨着蘋果對「BatteryIntelligence」框架的不斷完善和推廣，我們相信這款實用的功能將會成為 iOS 系統中的一大亮點，為用戶帶來更好的使用體驗。

延伸閱讀：iOS 18.1正式推出！AirPods Pro 2搭配iPhone開展臨床級聽力測試（點擊連結看全文）

+ 9

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】