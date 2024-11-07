微波爐禁忌｜台男常吃微波爐翻熱食物吸塑化劑長出乳房 4種容器材質專家勸勿叮｜近日台灣有男子因長期吃微波爐食物，體內積聚過多塑化劑，因而生出乳房，確診俗稱「肥仔波」的「男性女乳症」。有專業人士在健康節目上分享4種常見容器材質，避免放到微波爐加熱產生毒素，即睇詳情。



台男常吃微波爐翻熱食物吸塑化劑長出乳房

豐胸可能是不少女士的目標，不過作為男士，胸部突然變大，可能就是一個困擾了。近日台灣家庭醫生陳柏臣分享一宗案例，一名男性病人患有肝臟問題，他一日三餐都會吃微波爐翻熱的食物，最後竟然長出乳房，用超聲波檢查後發現自己長出乳房組織，確認患上俗稱「肥仔波」的「男性女乳症」。指男性胸部因乳房組織增生或脂肪積聚而變大，造成胸部形狀與女性乳房相似的情況。

台男常吃微波爐翻熱食物吸塑化劑長出乳房 （《絕世好Bra》劇照）

4種容器材質專家勸勿叮

台灣長庚醫院資深護理師譚敦慈在健康節目《健康零距離》提到，比起輻射，民眾更應擔心4種常見裝載食物的容器材質，包括塑膠、美耐皿（仿瓷餐具）、金屬邊及保鮮紙，都應避免放在微波爐加熱，更分享自己即使在超級市場買微波爐食物都會自備玻璃保鮮盒，避免攝取塑化劑。

4種常見裝載食物的容器材質，包括塑膠、美耐皿（仿瓷餐具）、金屬邊及保鮮紙，都應避免放在微波爐加熱 （資料圖片）

肝病患者更易出事

陳柏臣醫生解釋，男性女乳症有很多成因，而塑化劑即是其中一種環境荷爾蒙，其釋放出的一部份化學成分，塑化劑是種脂溶性毒素，容易累積在體內，即使運動、喝水，也難以透過汗水及尿液等方式排出體外。塑化劑與女性荷爾蒙相似，患有肝病的人，體內的女性荷爾蒙都很難代謝，所以肝臟有問題的患者，女性荷爾蒙會增加，除此之外制酸劑也會令女性荷爾蒙上升。長期吃微波爐的食品，令他體內塑化劑無法代謝出去，體內塑化劑濃度十分高，女性荷爾蒙。醫生亦提醒，男性若長期累積了環境荷爾蒙，可能會令精蟲的質素不理想，導致生育問題。